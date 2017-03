Keičiasi baseinų įrenginių ir priežiūros reikalavimai

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigalios naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma nustato pagrindinius baseinų įrengimo ir priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

Baseino paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą. Paslaugų teikėjas vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus naudojimą, su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai. Informacija teikiama parengtose saugaus vartotojų elgesio taisyklėse ir vidaus tvarkos taisyklėse, kurios turi būti skelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje. Informacija apie baseino vandens ir patalpos, kurioje įrengtas baseinas, temperatūrą, turi būti skelbiama viešai. Ši higienos norma nustato, kad baseino patalpoje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 26oC ir ne aukštesnė kaip 32oC, persirengimo patalpoje, tualete – ne žemesnė kaip 20 oC ir ne aukštesnė kaip 27 oC. Baseino vandens temperatūra turi būti 25-32 oC, karšto vandens baseino temperatūra-36-40 oC, o baseinų, skirtų atvėsinimui – ne didesnė 20 oC. Persirengimo ir baseino patalpose turi būti iškabinti ženklai, kviečiantys vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu. Baseinuose turi būti ryškiai pažymėtos vietos, kur gylis didesnis nei 1 m, nurodomos vietos, draudžiančios šokinėti į vandenį, kur gylis mažesnis nei 1,8 m. Gerai matomoje vietoje turi būti laikoma gelbėjimo įranga.

Statiniai ir patalpos, kuriuose įrengtas baseinas, juose esantys įrenginiai (įranga), turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužalojimo elektros srove ir pan.). Baseino paslaugų teikėjas privalo turėti baseino, jo vandens priežiūrai naudojamos įrangos gamintojo pateiktas technines charakteristikas, naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kurios pateikiamos originalo ir lietuvių kalba. Baseinas ar baseinų grupė turi turėti vandens apykaitos sistemą, baseino vandens filtravimo įrangą, automatinius biocidinio produkto dozavimo, jo liekanų nustatymo įrenginius, automatinius baseino vandens rūgštingumą (pH) reguliuojančių cheminių medžiagų dozavimo, baseino vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginius. Ši nuostata mažesnės nei 10 m3 talpos ir neturintiems recirkuliacinės vandens apykaitos sistemos baseinams įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Taip pat higienos normoje nurodoma, kad baseinuose, kurie neskirti plaukti (pvz., sūkurinės, karštosios, vėsinamos vonios, kubilai ir pan.) ir skirti naudoti vieną kartą ar tam ribotą laiką (pvz., tam tikro renginio metu vartotojui (-ams)), gali būti neįrengtos baseino vandens apykaitos ir vandens paruošimo sistemos. Tačiau tokio baseino vanduo po panaudojimo turi būti išleidžiamas, baseinas, valomas ir dezinfekuojamas bei prieš vartojimą užpildomas nauju vandeniu.

Naujoje higienos normoje nustatytas privalomas laboratorinių tyrimų atlikimo dažnis, numatytos legioneliozės profilaktikos priemonės, pasikeitė patalpų ir įrangos priežiūros reikalavimai. Paslaugų teikėjas atliktus profilaktikos darbus, tyrimų rezultatus privalės registruoti nustatytos formos žurnaluose ir saugoti juos ne trumpiau kaip 2 metus.

2016 m. visuomenės sveikatos specialistai Prienų r. ir Birštono sav. patikrinimo 7 ūkio subjektus, teikiančius baseinų paslaugas. Pažeidimų dėl baseinų vandens kokybės reikalavimų nustatyta nebuvo.

NVSC

Kauno departamento

Prienų skyriaus vedėjas Almiras Skiauteris