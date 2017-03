Ar vienas skaičius reiškia, kad esu geresnis už S. Jakeliūną?

Auditorijai turiu porą naujienų. Vieną gerą, kitą – kaip čia pasakius… Geroji ta, kad kažkada, reikia tikėtis – dar šiais metais visų dirbančiųjų ir viešajame, ir privačiame sektoriuje algalapiai taps solidesni. Kas svarbiausia – ne forma, o turiniu. Kitaip tariant, beveik visi mes pamatysime, kad savo kruvinu ir sunkiu darbu uždirbame daugiau nei mums atrodė. Kiek – čia didelis klausimas, atsakymas į kurį priklauso nuo politikų sutarimo ir galutinės valios.

Dabar apie tai, ką įvardiju „kaip čia pasakius“. Taigi nors nominaliai visų dirbančiųjų atlyginimas už darbą bus didesnis, padidėjimą pajus ne jūsų kišenė, o tik algalapis.

Reikalas tas, kad po ilgų svarstymų, viešo mikčiojimo ketvirtadienį finansų ministras Vilius Šapoka mažiausiai dviejose televizijos laidose gana tvirtai (pamažu įprantant prie dabartinės vyriausybės narių pareiškimų, nori nenori, rašant tenka pasilikti bent jau menkutę išlygą) pasakė, kad pirmu mokesčių sistemos pertvarkos klausimu randasi sutarimas. Tai reiškia, kad į dirbančiųjų algalapį bus įrašoma jo užimamos darbo vietos kaina: alga brutto, išskaičiavimai mokesčių dalies ir įmokų Sodrai. O taip pat – kas naujausia – taip pat ir visos darbdavio įmokos už kiekvieną darbuotoją.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto interneto svetainėje nurodoma, kad darbuotojas šiuo metu moka 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM), 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką ir 3 proc. Sodros įmoką. Kitaip tariant, lietuviškas, 1000 Eur per mėnesį uždirbantis (kai kurių valstiečių ir žaliųjų teigimu) „turčius“ iš šios algos „ant popieriaus“ turi atsegti 150 Eur GPM, 60 Eur – PSD ir 30 Eur – Sodrai. Iš viso – 240 Eur. Todėl, kadangi visos šios popierinės operacijos įvykdomos įmonės ar įstaigos finansų skyriaus, į rankas gaunama 760 Eur.

Darbdavys už kiekvieną darbuotoją tuo pat metu atsisveikina su papildoma pinigų suma: sumokėdamas 27,98 proc. „Sodros“ įmoką, 3 proc. PSD įmoką ir 0,2 proc. įmoką į Garantinį fondą. Dažnai teigiama, kad darbdavio „Sodros“ įmoka sudaro 30,98 proc., tačiau į šį skaičių įeina 3 procentinių punktų PSD įmoka, kuri yra pervedama į PSD fondą.

Tokia ir pertvarkos esmė: dabar, kažkada šiais metais jūsų nominali alga popieriuje padidės nuo sąlyginių 1000 iki maždaug 1300 Eur (taigi tapsite tiesiog turčių turčius!), tačiau į rankas gausite tuos pačius 760 Eur.

Nusivylimo atodūsių chore, sakyčiau, galima įžvelgti ir dar keletą teigiamų dalykų: pagaliau žinosite, kiek darbdaviui iš tikrųjų kainuoja jūsų darbo vieta, norint, kad jūs į rankas gautute 760 Eur, viešaisiais finansais paverčiant maždaug 42 proc. savo uždarbio. Jūs daug labiau kompetentingai galėsite piktintis ar atvirkščiai – pritarti mokesčių dydžiui Lietuvoje. Gali būti, kad jūs net pakeisite požiūrį į nuolat politikų grojamą, tačiau stringančią plokštelę apie progresinius mokesčius. Jūs dažniau politikų klausite, kam panaudojami tie 42 proc. uždirbtų pinigų, kuriuos atiduodate visuomenės reikmėms. Mėginu spėti, kad diduma jūsų prieš įvairiausius rinkimus ar kitas garsias politines kampanijas smalsausite atsivertę interneto išteklius, o kiek savo uždirbtų pinigų visuomenės reikmėms skyrė politikai ligi tol, kol tokie dar nebuvo. O dirbo ūkininkais, konsultantais, miškininkais, muzikantais, rašytojais.

Gal visos šios skaičiuoklės dėmenys galų gale bus mažesni – tokių kalbų būta. Tačiau darsyk pabrėžčiau, kad šios kadencijos politikų kalbų vertė kol kas yra labai arti nulio. Tad į tas kalbas siūlyčiau nekreipti dėmesio. Bent jau ligi tol, kol jos nevirs rimtais svarstymais, o gal net įstatymų projektais.

Patikėkite – tai ne taip jau blogai. Žinau iš savo patirties: kada pats sumoki visus mokesčius, kuriuos sumokėti privalai pagal įstatymą, visokių karbauskių „solidarumo“ duoklę, siekiančią apie 1,6 proc., imi vertinti šiek tiek įkypu žvilgsniu. Randasi noras tą solidarumą bent šiek tiek išlyginti.

Štai aš žinau, kad per du š. m. pirmuosius mėnesius gyventojų pajamų mokesčio nuo uždirbtų pajamų sumokėjau 575 Eur arba daugiau nei dvigubai daugiau nei Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas per ataskaitinius 2015 m., prieš tapdamas seimūnu – 229 Eur. (Čia dar lieka dalis mįslės: kokiu tarifu GPM reikėjo sumokėti nuo deklaruotų 3703,62 Eur metinių pajamų – tikėkimės, kad būsimasis Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas savo – konsultanto – veikloje turėjo nemažų sąnaudų).

Smagu. Patikėkite, ir Jums visiems bus smagu. Įgyvendinus vienintelę mokesčių sistemos pertvarką gauti teisėtą galimybę pateikti Seimo nariams labai daug ir labai kompetentingų klausimų. Ypač išgirdus juos plepant apie „turčius“, kurie naudojasi galimybėmis kažko nemokėti, gauti kažkokią lengvatą. Taip pat apie socialinį teisingumą, solidarumą, apmokestintiną nekilnojamąjį turtą ar automobilį. Nesvarbu, kad greičiausiai jūsų klausimai nesulauks jokių atsakymų. Vien paklausti bus smagu.

Dėl visų kitų valdančiosios daugumos reformų – niekas taip ir nepajudėjo. Išskyrus viešąją erdvę pasiekiančias žinias, esą tarp valstiečių ir žalių frakcijos ir Vyriausybės, tos pačios Vyriausybės viduje yra ne tik skirtingų nuomonių reformų klausimais, bet ir atvirų pjautynių.

Rytas Staselis