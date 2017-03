Mirties kelias Nr. 2 Lietuvoje: Kas apsaugos žmones nuo beprasmių aukų?

Kviečiame diskusijai

Vasario 26 dieną valstybinės reikšmės kelyje Nr.130 Kaunas – Prienai – Alytus Prienų rajono teritorijoje, netoli kelio atsišakojimo į Linksmakalnio gyvenvietę, įvyko kraupi avarija, kurios metu nukentėjo tos pačios šeimos nariai, Išlaužo seniūnijos gyventojai: du žuvo ir dar du kartu važiavę asmenys buvo sužeisti. Nelaimė įvyko, kuomet automobilis „Land Rover“, vairuojamas neblaivaus piliečio, įkalnėje išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Opel Zafira“. Automobilio vairuotojas bandė pasišalinti iš įvykio vietos.

Tai jau ne pirmoji avarija šioje vietoje, kurių metu žuvo žmonės. Žuvusiesiems atminti artimieji prie medžių prikala kryželius arba uždega žvakutes per Vėlines. Kitoje avarijoje 2016 m. rudenį ties Ilgakiemiu, Kauno rajono savivaldybėje, nukentėjo du Išlaužo gyventojai. Išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą, avariją sukėlė neblaivus vairuotojas. Kalbant apie kelio atkarpą Garliava – Išlaužas, nuo 2015 iki 2017 m. įvyko bent 5 sunkūs eismo įvykiai, kuriuose žuvo arba buvo sužaloti žmonės. Įvykiai, kuriuose buvo apgadintos transporto priemonės ir patirti smulkūs sužalojimai, net nevertinami. Ar ne per daug žmonių aukų vos 9 km ilgio kelio atkarpai?

Visiems gerai žinoma, kad kelias iš Garliavos į Prienus yra siauras su daugybe įkalnių ir posūkių. Būtent ties šiomis vietomis dažniausiai ir įvyksta skaudžios avarijos, kuomet nepasirenkamas saugus važiavimo greitis, lygioje kelio dalyje prieš posūkį arba įkalnėje kertama ištisinė eismo juosta. Visą kelią iki pat Prienų žymi ištisinė skiriamoji juosta ir ribojamas transporto priemonių greitis iki 70 km/val.

Dažna skaudžių avarijų priežastimi tampa neblaivūs vairuotojai. Keliu per parą pravažiuoja ne vienas tūkstantis transporto priemonių. Tai yra vienas judriausių kelių Lietuvoje. Kad ir kaip būtų keista, bet šiame kelyje mažai kada pamatysi budinčius kelių policijos pareigūnus, matuojančius greitį ar tikrinančius vairuotojų blaivumą. Galbūt todėl nedrausmingi vairuotojai jaučiasi nebaudžiami ir grubiai pažeidinėja eismo taisykles. Važiuojant keliu reikia būti ypatingai atidiems, kad neįvyktų eismo nelaimė. Būtina skubiai imtis priemonių, leisiančių padidinti eismo saugumą kelio atkarpoje Garliava – Prienai. Išlaužo bendruomenės gyventojai pritartų šioms eismo saugumą gerinančioms priemonėms, kurioms nereikia daug finansinių resursų:

1. Dažni kelių policijos reidai nustatyti greičiui ir alkoholio kiekiui kraujyje.

2. Stacionarių greičio matuoklių įrengimas pavojingose kelio atkarpose. Greičio kontroliavimas mobilių greičio matuoklių pagalba keičiant jų dislokacijos vietą.

3. Pavojingose įkalnėse (3 vnt.) ir pavojinguose posūkiuose (4 vnt.) tarp važiuojamųjų dalių įrengti atitvaras, fiziškai ribojančias transporto priemonių galimybę patekti į priešingą eismo juostą.

Aišku, kad viena bendruomenė šių problemų neišspręs, todėl reikalinga valdžios institucijų pagalba sprendžiant šį klausimą. Turėtų aktyviai įsijungti savivaldybės (Kauno r., Prienų r.), VĮ „Kauno regiono keliai“, Lietuvos kelių policijos tarnyba, Valstybinė kelių transporto inspekcija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Artimiausiu metu kreipsimės į Prienų rajono savivaldybę prašydami, kad būtų organizuotas šių tarnybų susitikimas susidariusiai problemai ir bendruomenės pasiūlymams spręsti. Kaip rodo bendruomenės patirtis, problemos nėra sprendžiamos greitai ir dažnai užstringa valdininkų kabinetuose. Kyla klausimas, kiek dar reikės žūčių, kad būtų pradėtas tiesti naujas kelias ir gerinamos eismo saugumo sąlygos esamame kelyje, apsaugant Lietuvos gyventojus nuo beprasmių žūčių.

Artūras Aladaitis

Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės narys