Psichologinio smurto ištakos

Justinas ADOMAITIS

Iš visų pakampių garsiai trimituojama, jog šalyje trūksta viešosios tvarkos prižiūrėtojų ir psichologų. Kaime ir mieste skriaudžiami vaikai ir seneliai, visuomenėje plinta suicidinės nuotaikos, tačiau pažaboti šių pragaištingų tendencijų nebėra kam.

Ir ūmai šioje ašarų ir aimanų pakalnėje lyg grybai po lietaus dygsta prekybos centrai, kuriuose ne tik švenčių, bet ir darbo dienomis rikiuojasi pirkėjų karavanai. Atrodytų, jog rytojaus diena neišauš, o jeigu saulė ir patekės, tai pamatys tikrų tikriausią bado šmėklą, lydimą perkarusių šunų gaujų. Kas atsitiko lietuviams, kurie iš minimalios algos, pašalpos už nedarbą, vaikus ar nusipirktą negalią tarsi išprotėję perka krepšius maisto. Paklausti jie nesutrinka – visko nesuvartos, bet juk buvo akcija, prekė galbūt rytoj kainuos brangiau.

Prekybos centruose šalia kasų valso žingsniu sukasi uniformuoti vyrukai. Dar neseniai daugelis jų buvo vadinamieji statutiniai pareigūnai. Prisiminus valstybės požiūrį į juos, visiškai nesmerktinas naujasis žmonių pasirinkimas. Prekybos centre šilta, skamba muzika, mėnesio gale – solidus atlygis. Jokių naktinių budėjimų, reidų, pasalų ir rizikos dėl sveikatos ar gyvybės.

Ne taip pastebimi tarp prekėmis nuklotų lentynų šmėžuojantys prekybos tinklų samdomi konsultantai, tik iš povyzos atpažįstami kaip universitetinio išsilavinimo psichologai. Už valandą patarimų jiems mokama truputį daugiau nei kasininkė gauna per mėnesį. Lietuva šioje vietoje turėtų didžiuotis: pagaliau deramai įvertintas mokslas ir specialisto kompetencijos.

Antrosios lietuvių religijos (krepšinio) guru, tarsi apsigyvenęs televizijos ekrane, kviečia ir kviečia į pigiausių prekių bažnyčią. Ir ten, ir ten savo noru palieki pinigus, šiek tiek skiriasi tik ritualas. Prisimename, kaip dėl pigiausių bananų pirkėjai rikiavosi iš vakaro, atidarius parduotuvę laužė duris ir stumdė apsaugos darbuotojus. Vėliau visą šalį supurtė vadinamoji kalafiorų revoliucija, dabar vėl kažkokio Ispanijoje auginamo kamšalo gerklei pritrūko.

Nepaliaujamai auga garbaus amžiaus sulaukusiųjų armija. Iš neturėjimo ką veikti šie žmonės skaito prekybos centruose ir vaistinėse (jos taip pat parduotuvės) nemokamai dalijamus laikraščius, skelbiamas akcijas. Kaip nesusigundžius įsigyti daiktų, kurių nereikia, bet galbūt kažkada bus naudingi?

Samdomi psichologai pataria prekybininkams orientuotis į dviejų amžiaus grupių vartotojus: vaikus ir senjorus. Ir vienų, ir kitų dėmesys patraukiamas saldžiais, blizgiais, akiai mielais, dažnai tik sugrįžus namo išmetamais niekučiais. Pinigus mokantis skaičiuoti pilietis tuoj susivoktų esąs apgaudinėjamas, netaptų reklamos auka, tačiau tokių mažuma.

Seniai ir netgi įkyriai kartojame mantrą apie produkto kelią nuo lauko ar fermos iki stalo, karpome, raikome ir sveriame vartotojo sumokamos kainos dalis. Jau susitaikėme, kad konkurencingumo užribyje atsidūręs žemdirbys – valgomų gėrybių kūrėjas. Ne be psichologijos magistrų diplomais ginkluotų specialistų talkos ši paradigma įteisinta įstatymo lygmeniu ir įkalta į kiekvieno valdininko, rinkos analitiko, konkurencijos ar vartotojų teisių stebėtojų sąmonę. Paklauskite bet kurį prekybos centro lankytoją – garbų senolį, išrankią namų šeimininkę ar nekalbų jaunuolį. Visi choru atsakys: daržovės, vaisiai, pieno produktai, mėsa ir duona – viskas brangsta dėl ūkininko kaltės. Tai jis nesugeba mažinti gamybos kaštų, konkuruojant su įvežtine produkcija, tai jis nesugeba įtikinti Vilniaus ir Briuselio valdžių savo įnašo į nacionalinį ir Bendrijos biudžetą reikšmingumu.

Psichologinį smurtą patiria ir kitas produkto kelio nuo fermos iki stalo narelis – ūkininko partneris, pieno, mėsos ar kitos žemės ūkio produkcijos perdirbėjas. Vieša paslaptis, jog sūriui ar dešrai patekti į pirkėjo akių lygyje esančią lentyną kainuoja. Kainuoja ir vaikiškus jogurtus ar saldžius sūrelius eksponuoti mažyliams matomoje lentynoje. Akcijų nuolaidos taip pat įskaitomos į nedeklaruojamas žemės ūkio produkcijos perdirbėjų išlaidas. Prekybos erdvių šviesa, muzika, kvapai – visa tai diplomuotų psichologijos specialistų pritaikyta skatinti žmogaus godumą pirkti, pirkti, pirkti. Pasibaigus pamokoms ištisos moksleivių klasės plūsta į prekybos centrus dėl čia esančios patrauklios aplinkos, nes prieš keliolika minučių jie patyrė penkias ar šešias valandas triukšmo, griežto režimo ir psichologinės prievartos.

Išmaniosios technologijos su prekybos tinklų įgaliojimais braunasi į piliečių privačią erdvę. Socialiniuose tinkluose, į telefonus siunčiamose žinutėse agituojama ką nors pirkti, nes tam yra akcijos, nuolaidos. Vėliau stebimės, jog Alytaus ar Marijampolės pataisos namų „globotiniai“ mikliai apvaginėja senolius ir ne tik juos. „Telefoniniai sukčiai“ – tik graži šių dienų nusikaltėlių etiketė.

Ne paslaptis, jog įstatymų sumanytojai ir leidėjai žino prekybininkų ir kitų veikėjų psichologinius triukus. Norintieji tapti politikais ne vieną mėnesį lanko atskirų partijų finansuojamas privačias psichologų pamokas. Už nemažus pinigus jie mokomi viešai sėdėti, „reguliuoti“ žvilgsnį ir veido išraišką, kalbėti priešais auditoriją, pratinami bendravimo su žurnalistais gudrybių, subtilybių lankantis butuose, dalijant pažadų būsimiesiems rinkėjams paketus.

Viešojoje erdvėje formuojama nuomonė, jog vadinamosios kibernetinės atakos yra toli nuo kiekvieno iš mūsų. Kažkur Amerikoje kažkas iš kito žemyno per socialinius tinklus veikia žmonių sąmonę, paralyžiuoja jų valią, verčia elgtis ne pagal įsitikinimus ir pan. Mums sunku perlipti per save, suvokti, jog analogiškų pokyčių patiriame ir Lietuvoje. Mistinis „kažkas“ ragina mus pirkti tai, ko mums nereikia, eiti ten, kur mes nenorime, elgtis taip, kaip mūsų nemokė tėvai ir valstybė. Kai žmogaus sąmonė prašviesėja, jis susivokia esantis ne toje egzistencinėje erdvėje. Tuomet pasirenka arba emigraciją, arba… pratrūksta sau pačiam nepaaiškinamu smurtu.