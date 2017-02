Atsiskaitė, pasidalino patirtimi, o diskusijas atidėjo ateičiai…

Tris valandas – tiek po darbo dienos savivaldybėje truko savivaldybės vadovų susitikimas su rajono bendruomenių, sporto asociacijų, jaunimo organizacijų atstovais. Jų buvo paprašyta atsiskaityti už veiklą, kuriai panaudojo lėšas, pernai skirtas pagal Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“. Dėl dalyvių gausos ir pasisakymų apimties susitikimas būtų nusitempęs ir į naktį, bet prieita prie bendro sutarimo kitą kartą šia tema surengti atskirą visos dienos konferenciją.

Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialisto Adomo Kubiliaus teigimu, per 2014-2016 m. laikotarpį paraiškoms pagal minėtą Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę kasmet lėšų buvo skiriama vis daugiau: plg. 2014 m. – 72116 eurų, o 2016 m. – jau 106400 eurų. 2015 m. beveik dvigubai (nuo 8400 iki 16684 eurų) išaugo bendruomenių finansavimas, 2016 metais nuo 4257 iki 11665 eurų šoktelėjo lėšų poreikis reprezentaciniams renginiams, 18 sporto asociacijų teko 68404 eurai.

2014 m. paramą iš savivaldybės gavo vos keturios bendruomenės, pernai – jau 32. Remiamų sporto asociacijų skaičius pakito nedaug – nuo 11 iki 18. Sumos atskiriems subjektams nėra didelės – daugiausia po kelis šimtus ar du – tris tūkstančius eurų veiklai ar įvairių projektų koofinansavimui. Šiek tiek lėšų skirta ir seniūnijoms sportinės veiklos organizavimui.

Kaip teko išgirsti, pareiškėjai buvo remiami, atsižvelgiant į septynis prioritetus. „Liūto“ dalį (50 000 eurų) iš programai skirtų lėšų atsiėmė Prienų – Birštono krepšinio komanda „Vytautas“. Tačiau buvo skatinamos ir naujai susikūrusios asociacijos, pvz., Leskavoje veikianti žirginio sporto mylėtojų asociacija „Mes kitaip“, Prienų ekstremalų asociacija.

Akivaizdu, kad rajono bendruomeninėje veikloje atsiradę daug teigiamų pokyčių, visuomenininkams yra iš ko pasimokyti gerosios patirties. Darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais srityje analogo neturi nuo 2003 metų veikiantis Prienų miesto bendruomenės Vaikų dienos centras. Iš savivaldybės jis pernai gavo 3075 eurus, o per projektinę veiklą iš SADM, Valstybės biudžeto ir kitų šaltinių pritraukė keliskart daugiau – 22 557 eurus. Bendruomenės pirmininkės L.Jakinevičienės teigimu, socialinės veiklos organizatoriai susiduria su nuolatine problema. Nuo sausio iki kovo, kol vertinami projektai ir paskiriamas finansavimas, du darbuotojai dirba savanoriškai, be jokio atlygio, todėl, anot jos, ir 2017 metais centras neišsivers be savivaldybės paramos, bus prašoma koofinansuoti vieną etatą.

Kai kurios bendruomeninės organizacijos, bendruomenių centrai („Balbieriškis“, Veiverių bendruomenės centras, „Pieštuvėnai“ ir kt.) savivaldybės lėšomis vykdo įvairią sociokultūrinę veiklą. Pakuonio krašto žmonės susibūrė į bendruomenę „Pilutė“ turėdami konkretų tikslą – gauti lėšų Pašventupio piliakalnio sutvarkymui, šios viešosios erdvės pritaikymui gyventojų laisvalaikio reikmėms, švenčių organizavimui, turistų pritraukimui. Jiezno bendruomenės centro nariai vykdė du projektus: sutvarkė miestelio teritoriją prie Jiezno PSPC, organizavo Pacų paveldui skirtą renginį. Šiai ir kitai veiklai centras gavo 7000 eurų iš Žemės ūkio ministerijos bei Kultūros paveldo departamento, savivaldybė prisidėjo 1400 eurų. Nuo 2015 m. pradėjusiai veikti Paprienės bendruomenei svarbu skatinti bendruomeniškumą, to siekiama organizuojant bendrus renginius, ekskursijas, įsteigus saugios kaimynystės grupę. Išlaužo kaimų bendruomenė iš savivaldybės gautą paramą panaudojo atgaivinti Žvejo šventės tradicijoms.

Vaikų ir jaunimo užimtumo problemas vietose sėkmingai sprendžia Prienų teniso klubas, klubas „Vėjas“, badmintono klubas „Svajonė“, OSK „Šilas“ ir kt. Balbieriškio futbolo klubas „Ringis“ subūręs mokyklinio amžiaus vaikų, PFL ir AAFF lygose žaidžiančias vyrų komandas. Klubo vadovo Vytauto Pranckevičiaus teigimu, klubo nariai gal tik du mėnesius per metus aktyviai nesportuoja. Treniruočių ir varžybų grafikas itin intensyvus, išvykos, varžybų organizavimas, inventoriaus įsigijimas reikalauja nemažai lėšų, todėl savivaldybės finansinė parama yra didelė paspirtis ne tik „Ringio“, bet ir panašiais principais veikiantiems Prienų „Ąžuolo“ futbolo, Stakliškių „Guostos“ krepšinio klubams. FK „Prienai“ atstovas Kęstutis Deltuva pristatė projektinę veiklą, jaunųjų futbolininkų rengimo sistemą, keliamus ambicingus tikslus talentingų vaikų atrankai ir aukšto meistriškumo sportininkų ugdymui. Klubas savo veikloje vadovaujasi šūkiu: „Šiandien kurkime tai, kuo rytoj galėtume didžiuotis“.

Rajone netrūksta šviesuolių, lyderių, kurie imasi atsakomybės dėl savo ir bendruomenės ateities, ir padaro keliskart daugiau, nei leidžia savivaldybės finansinės „injekcijos“ (sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ ir kt.). Teisybės vardan, reikia paminėti, kad yra vienas kitas entuziastas, kuris telkia ir aktyvina vietos bendruomenę, organizuoja įvairius renginius (tarp jų – ir valstybinių švenčių minėjimus) iš pilietiškų paskatų, iš savo kišenės, jaučiant atsakomybę už savo kaimo ir tautos ateitį. Gerai, jei tarp verslininkų ar šviesuomenės atsiranda vienas kitas tokios veiklos rėmėjas…

Susitikime labai norėjosi sužinoti ne tik apie bendruomenių ir kitų asociacijų veiklą, bet ir išgirsti apie tai, kiek jų lyderiams kainuoja pastangų burti ir motyvuoti narius, su kokiais sunkumais jie susiduria, kaip juos įveikia, kokios pagalbos pasigenda iš šalies. Pritrūkus laiko diskusijoms, problemų aptarimui, liko neužsiminta ir apie lėšų poreikį šiai programai 2017 metų biudžete bei savivaldybės finansines galimybes remti bendruomenes bei sporto asociacijas.

Dalė Lazauskienė