Nauja rinkliavos už atliekas tvarka – su mažiau klaustukų

Juras Zinkus

Rinkliavos už atliekų tvarkymą dydis – jautri ir daug diskusijų kelianti tema. Tad nenuostabu, kad naują rinkliavos apskaičiavimo tvarką nustatyti turinčios savivaldybės daug svarsto, ieškodamos optimaliausių sprendimų, kuriuos priimti būtina pernelyg neatidėliojant – to nepadariusioms savivaldybėms gresia teisminiai procesai.

„Visose savivaldybėse nauja rinkliavos už atliekų tvarkymą nustatymo tvarka turi būti patvirtinta ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos. To nepadariusioms savivaldybėms Vyriausybės atstovai apskrityse pradės taikyti drastiškas priemones – kreipsis į teismus dėl Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų pažeidimo“, – sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas.

Tokia nuostata buvo priimta sausio pabaigoje vykusiame Vyriausybės atstovų apskrityse, Savivaldybių asociacijos ir Aplinkos ministerijos atstovų susitikime.

Šiuo metu naują tvarką yra pasitvirtinusios jau pusė – trisdešimt – šalies savivaldybių. Dar trylika jau yra parengusios projektus.

Pasak D.Krinicko, daugiausia problemų savivaldybėms kyla tiksliai apskaičiuojant visas atliekų tvarkymo sąnaudas, suregistruojant visus abonentus, išskiriant atskiras jų kategorijas, nustatant atliekų vežimo įkainį. „Su šiomis problemomis susidūrė, ko gero, kiekviena savivaldybė“, – sakė Atliekų departamento vadovas.

Jis patikino, kad anaiptol ne visose savivaldybėse kilo nuogąstavimų, kad, patvirtinus naują apskaičiavimo tvarką, rinkliava už atliekas augs. „Tokie nuogąstavimai kilo ten, kur iki šiol įkainiai buvo paskaičiuoti neatsižvelgiant į tam tikrų sąnaudų dydį, jeigu kurios nors sąnaudos anksčiau nebuvo įskaičiuotos, tai skaičiuojant iš naujo ir įtraukiant viską, taip pat ir investicijas į atliekų tvarkymo sektorių, kaina gali kilti“, – pastebėjo D. Krinickas.

Anot jo, pagrindinis argumentas, kodėl Vyriausybė įpareigojo savivaldybes nustatyti naujus arba patvirtinti esamus rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžius – sąnaudų aiškumas, jų atvirumas ir vienodumas.

„Iki šiol savivaldybės taikė skirtingus rinkliavos apskaičiavimo metodus ir daugeliui gyventojų buvo neaišku, už ką jie sumoka nustatyto dydžio rinkliavą, kildavo įtarimų, kad sąnaudų paskaičiavimas yra nepagrįstas. Nauja metodika leidžia užtikrinti, kad kainos būtų apskaičiuojamos pagal vienodą tvarką ir kiekvienas galėtų matyti, už ką konkrečiai jis moka, iš ko susideda jo sumokamos rinkliavos dydis“, – sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento vadovas D. Krinickas.

Iš septynių Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujančių savivaldybių naują metodiką pirmoji pasitvirtino Prienų rajono savivaldybė. Vasario pradžioje parengtą rinkliavos už atliekų tvarkymą nustatymo projektą svarstys Alytaus miesto savivaldybė.

Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą Alytaus regiono savivaldybėse buvo įvesta prieš devynerius metus. Nuo to laiko jos dydis nesikeitė.

Praėjusių metų pavasarį Vyriausybė patvirtino taisykles, kuriose numatyta, kad skaičiuojant rinkliavą turi būti įvertintos bendros atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos. Jos nepriklauso nuo susidarančio atliekų kiekio ir dalinamos visiems vienodai. Tai sudaro pastovią rinkliavos dalį, kuri yra reikalinga bendroms sistemos sąnaudoms padengti. Kita – kintama – rinkliavos dalis turi būti apskaičiuojama pagal kiekviename objekte susidarančių atliekų kiekį. Pagal kokį parametrą nustatoma kintama dalis, pasirenka pačios savivaldybės.

