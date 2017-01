Laiškų pėdsakais: Kiek pažvyravo, kiek ne…

Apie Liepaloto ir Giniūnų kaimų rūpestį dėl sunkiai pravažiuojamo kelio išgirdome dar praėjusių metų sausį. Tuomet šio krašto gyventojai pagalbos kreipėsi į Prienų rajono savivaldybę. Pačiu tiksliausiu adresu ir į tuos žmones, kuriems tiesiogiai, pagal žmonių suteiktą pasitikėjimo mandatą bei užimamas pareigas ir privalu rūpintis žmonių gerove.

Savo rašte jo autoriai prašė surasti lėšų Liepaloto – Giniūnų kelio (Draugų ir Lelijų gatvių) kapitaliniam remontui. Gyventojų teigimu, apie keturis kilometrus besitęsiantis kelias nusėtas duobėmis bei duobelėmis, palijus jame telkšodavo daugybė balų, nes vanduo nuo kelio neturėjo kur nutekėti, kadangi nebuvo griovių. Dėl blogo kelio stovio važiuojant laužomi automobiliai, ūkininkų technika, o ieškant mažiau duobėtų vietų ir mėtantis iš dešinės į kairę kelio pusę, buvo pažeidžiamos netgi Kelių eismo taisyklės.

Sulaukę Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko pasirašyto atsakymo, Liepaloto ir Giniūnų kaimų gyventojai apsidžiaugė. Mat mero atsakyme buvo rašoma, kad pavasarį, išėjus įšalui ir išdžiūvus, yra numatyta iš 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Ašmintos seniūnijai, sutvarkyti vandens pralaidą, būtiniausiose vietose įrengti griovius, kad nuo kelio nutekėtų lietaus vanduo, ir blogiausias kelio vietas pažvyruoti. Mes taip pat patikėjome, kad problema bus išspręsta, ir apie tai nerašėme. Ko gero, apsirikome, nes žmonių lūkesčiams nebuvo lemta išsipildyti. Pasak gyventojų, darbai buvo pradėti tik rudenį (lapkričio mėn.), prieš užšalant. Buvo sutvarkytos dvi vandens pralaidos, iškasti šiokie tokie „grioviai“ (ties viena pralaida), trijose kelio vietose papilta žvyro (apie 100 m) bei prieš lietų nugreideriuotas kelias. Tad, orams atšalus ir vėl atšilus, ant kelio atsirado duobės, tuose kelio ruožuose, kur nebuvo pilta žvyro. Tad, kaip savo antrame laiške, dabar jau adresuotame Prienų rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir bendruomenių komitetui, rašo Liepaloto ir Giniūnų gyventojai, keliu vėl galima važiuoti ne didesniu kaip 20 – 30 kilometrų per valandą greičiu. Laišką, kuriame prašoma rasti lėšų viso kelio pažvyravimui ir grioviams iškasti, pasirašė trisdešimt vienas gyventojas.

Tai, ką apimti nusivylimo dėl netesėtų pažadų žmonės išdėstė popieriuje, jų atstovai patvirtino ir praėjusį ketvirtadienį vykusiame Tarybos Kaimo reikalų ir bendruomenių komiteto posėdyje. Jame, be komiteto narių Martyno Butkevičiaus, Algirdo Kederio, Vaidoto Kupsto, Algimanto Šidlausko, Arūno Vaidogo ir Jono Vilionio, taip pat dalyvavo vicemeras Algis Marcinkevičius, savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Juozas Šiugždinis ir Ašmintos seniūnė Vida Vitkauskienė.

Pokalbis nebuvo lengvas. Nuo savivaldybės specialistų ir kai kurių komiteto narių tvirtinimų, jog rajone yra ir blogesnių kelių, Liepaloto ir Giniūnų žmonėms lengviau netapo. Kad jų prašymas pagrįstas, sutiko ir kiek anksčiau, gruodį, kelią apžiūrėjusi komiteto narių dalis. O komiteto pirmininkui Martynui Butkevičiui apskritai kėlė nuostabą tai, kad net ir žinodami, jog bus aptariamas konkretus klausimas dėl konkretaus kelio, kai kurie darbuotojai į posėdį atėjo net nepasiaiškinę, kam priklauso žemė, kur reikėtų kasti griovius.

Po diskusijų komiteto nariai Liepaloto ir Giniūnų kaimų gyventojų atstovams pažadėjo pasirūpinti, kad, gavus kelių priežiūrai skirtas lėšas, jų kelias bus įrašytas tarp prioritetinių. Iki to laiko savivaldybės administracijos specialistai turi parengti projektą ir sąmatą. Gal šį kartą pažadai nepakibs ore?

Beje, aptariant vienos konkrečios kelio atkarpos remonto ir priežiūros darbus, paaiškėjo ir dar viena bendra problema. Tai – viešųjų pirkimų sąlygos, pagal kurias ir kelių priežiūros darbų pirkimo konkursuose laimėtoją lemia žemiausia kaina. Ir dėl to kartais atsitinka taip, kad tik vieną greiderį turinti įmonė laimi kelių priežiūros darbų konkursą trijose seniūnijose. Aišku, darbai tuomet atliekami pavėluotai, nekokybiškai, ypač jeigu dar ir seniūnams pritrūksta reiklumo arba jie tiesiog nenori pyktis su kelius prižiūrinčia bendrove.

Ramutė Šimukauskaitė

0 0 Dalintis: