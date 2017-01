Ko reikia, kad Jiezno gimnazijoje nurimtų aistros?

Pastarosiomis dienomis respublikiniuose laikraščiuose ir televizijos ekranuose nuolat skaitome ir matome reportažus apie smurtą ir patyčias Jiezno gimnazijoje: septintokas smurtavo prieš mokytoją, smurtą ir patyčias nuolat patiria neįgali ketvirtokė. Susipažinus su „Lietuvos ryto“ publikacijomis susidaro įspūdis, kad gimnazijoje smurtas ir patyčios yra ko ne kasdienybė.

Ar taip yra iš tiesų, ar iš Vilniaus atvykę žurnalistai šiek tiek nesutirštino spalvų? Ko siekė ir tikėjosi Erika Švenčionienė, paviešinusi įvykius gimnazijoje? Ką mano pedagogai?

„Mokyklos vadovai ne ieško sprendimo būdų, bet ginasi“

Neįgalios dešimtmetės Urtės mama Erika Švenčionienė sako, kad ją pirmiausiai stebina tai, jog mokyklos vadovai ir pedagogai ne ieško problemos sprendimo būdų, bet ginasi – sakoma, kad pati mergaitė išprovokavo įvykius.

– Mokykloje ir visuomenėje daugėja smurto, žodinis smurtas prieš mokytojus jau nebelaikomas smurtu, mokyklose daugėja vaikų iš socialinės rizikos šeimų – tai yra problemos, kurias reikia spręsti, o ne stengtis užglaistyti įvykius. Jei situacija sudėtinga ir mokytojams sunku dirbti, gal klasėse turi mokytis po mažiau vaikų, dirbti daugiau mokytojo padėjėjų, jei neužtenka vieno psichologo, gal reikia, kad mokykloje dirbtų du ar trys. Bet apie tai nekalbama. Pribloškė pedagogų pasakymas, kad Urtė pati išprovokavo įvykius, nors niekas šalia nebuvo ir savo akimis nematė, kas įvyko, – kalbėjo E.Švenčionienė.

Ji sakė, kad negali atsistebėti, kaip keičiasi mergaitė – seniau visuomet buvusi linksma, gera, nuolat visus apkabindavusi, dabar piktėja, o labiausiai mama baiminasi, kad dar po kelerių metų ir pati kam nors netrenktų. Mokykloje mama apsilanko mažiausiai du kartus per dieną – nuveda į mokyklą ir iš jos parsiveda Urtę, todėl nuolat bendrauja su pedagogais, direktore. Ir, pasak jos, visuomet domisi, kaip elgėsi Urtė, kas jai pasisekė, kas ne.

Pasak E.Švenčionienės, jie visuomet draugavo su mokykla ir kuo galėjo, padėjo: yra nupirkę grindis ir arbatinuką prailgintai dienos grupei, vežė vaikus į renginius, muzikinį teatrą, susitikti su Prezidente, kvietė į mokyklą atvykti teatrus, organizavo padėkos koncertus ir tikėjosi, kad taip tiesia draugystės bei bendradarbiavimo tiltus.

E.Švenčionienės teigimu, ji niekada nesakė, kad yra bloga mokykla, atvirkščiai, visuomet džiaugėsi, kad yra daug nuostabių mokytojų, tačiau nuolat atkreipė dėmesį, kad klasėje, kur mokosi Urtė, yra keletas nuolat smurtaujančių mokinių ir dabar ji jau gailisi, jog šių problemų nepaviešino prieš dvejus metus. Ją stebina ir kai kurių mokytojų kaltinimai, kad jie tampo vaikus po renginius, kad daug keliauja ir stengiasi parodyti gražų pasaulį – kad vėliau vaikai galėtų patys pasirinkti.

– Tikėjausi, kad žurnalistų pakalbinta direktorė pasakys, kad mokykloje yra daug pažeistų vaikų, kad mokytojams sunku dirbti, tačiau paaiškėjo, kad didžiausia bėda – Urtė. Bet kitose klasėse Urtės nėra, o problemų – ne mažiau, – nuostabos neslėpė mama.

Pasak E.Švenčionienės, jie dabar atsidūrė sunkioje situacijoje – tapo tais, kurie kaltinami „iš namų išnešus šiukšles“. Džiaugiasi, kad sulaukia daugybės palaikančių žinučių iš kitų mamų, kurios dėkoja už drąsą ir prisipažįsta, kad pačios taip pasielgti nebūtų išdrįsusios. E. Švenčionienė bendravo ir su vaikų psichoterapeutu Linu Slušniu, kuris, jei tik mokykla pakviestų, atvažiuotų ir padėtų išsiaiškinti, kas daroma ne taip.

Stengiasi išsikapstyti

iš susidariusios situacijos

Pirmadienį kalbinta Jiezno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas Dalia Mazuronienė sakė, kad pamokos vyksta ir stengiamasi gyventi įprastą gyvenimą.

– Šiandien mokytojai buvo paprašyti per pirmąją pamoką su vaikais pakalbėti apie susidariusią situaciją. Kreipėmės į Švietimo skyrių, prašydami papildomos psichologinės pagalbos, ir ją gavome – mokykloje nuo antradienio pradės dirbti dar viena psichologė. Antradienį įvyks mokyklos tarybos ir tėvų komiteto susirinkimai, šiandien – ketvirtos klasės tėvų susirinkimas, kuriame dalyvaus ir Švietimo skyriaus, ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Tikimės pasikalbėti apie situaciją ir priimti visiems naudingus sprendimus, – apie tai, kas daroma, kad situacija mokykloje pasikeistų, pasakojo D.Mazuronienė.

Jos teigimu, niekas nedangsto ir nebando nuslėpti įvykių. Po septintoko ir mokytojos konflikto iš karto situaciją aiškinosi Vaiko gerovės komisija. Buvo kalbamasi ir su mokiniais, ir su mokytoja. Iš karto buvo susisiekta ir su vaiko mama. Nerimą buvo sukėlęs pats vaikas, kurį laiką neatsiliepęs telefonu. Ilgai užtrukusiame Vaiko gerovės komisijos posėdyje iš pradžių buvo ketinama kreiptis į policiją ir pareigūnams palikti narplioti situaciją. Tačiau, išklausius vaiko aiškinimus, kad tądien jis labai blogai jautėsi, jam buvo skirta drausminė nuobauda ir ilgalaikės psichologo bei socialinio pedagogo konsultacijos.

Pasak D.Mazuronienės, ketvirtokų klasė – labai sudėtinga, būna konfliktų, tačiau pasakyti, kad iš Urtės nuolat tyčiojamasi, negalima. Kiekvienas konflikto atvejis yra tiriamas. Šiomis dienomis į tai, kas vyksta, bene aštriausiai ir reaguoja ketvirtokai. Todėl labai daug tikimasi iš šiandien vyksiančio šios klasės tėvų susirinkimo. Beje, tai jau ketvirtas susirinkimas šiais metais.

– Viešumo pasekmės nėra teigiamos. Ir Televizijos žiūrovams, ir skaitytojams sunku susidaryti objektyvią nuomonę, kai iš dvidešimties minučių interviu paliekami tik keli sakiniai, – sakė D.Mazuronienė. –Tačiau gal šis viešas „supurtymas“ paskatins visą bendruomenę susitelkti vieningam veikimui siekiant bendrų mokinių ugdymo tikslų. Esame įsitikinę, kad tik stipri bendruomenė, kurioje vieningai veikia ir vadovas, ir mokytojai, ir tėvai, ir patys vaikai, gali užtikrinti sėkmingą mokyklos gyvavimą ir tobulėjimą. O mokyklos kultūros kaitai vien darbo neužtenka, reikia turėti ir kantrybės.

Gimnazijoje dirbs antra psichologė

Prienų rajono savivadybės Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, gimnazijoje problemų yra, tai pripažįsta ir mokyklos vadovai, tačiau su jomis mokyklos administracija geba tvarkytis – įvykus incidentui reaguoja laiku ir nedelsiant imasi reikiamų priemonių, o šiuo atveju situaciją paaštrino žurnalistai, tendencingai ir neobjektyviai ją nušviesdami žiniasklaidoje.

– Incidentas tikrai įvyko, bet situacija ne visai tokia, kaip ją bandoma pateikti, – sakė R.Zailskas.

Mero potvarkiu buvo sudaryta komisija, kuri penktadienį buvo nuvykusi į gimnaziją, aiškinosi incidento aplinkybes, gimnazijos priimtus sprendimus bei domėjosi, kokios papildomos pagalbos reikia gimnazijai. Gimnazijos administracija savalaikiai priėmė tinkamus sprendimus ir pajėgi panašias problemas išspręsti pati. Gimnazijos vadovai paprašė tik papildomos psichologinės pagalbos, kuri, Švietimo skyriui tarpininkaujant, gimnazijai bus suteikta artimiausiu metu. Situacija bus aptarta ir su mokinių tėvais – klasės bei visuotiniame tėvų susirinkimuose.

Apie įvykius Jiezne visa Lietuva sužinojo po to, kai apie incidentą 7 kl. pamokoje pagal dukters pasakojimą facebook paskyroje parašė E. Švenčionienė ir „pasigavo“ žurnalistai. Viešumas, pasak R. Zailsko, yra gerai, tačiau teiginys, kad jos jaunesnioji dukra negauna reikalingos pagalbos, yra netiesa, nes mergaitei gimnazijoje teikiama įvairiapusė pagalba.

Visi – ir tėvai, ir pedagogai – siekia vieno tikslo – kad vaikų ugdymui būtų sudarytos geriausios sąlygos. Ar greitai nurims aistros ir bus rastos racionalios išeitys, ar dar ilgai gimnazija bus televizijų ir laikraščių „žvaigžde“, pamatysime.

Laima Duoblienė

0 0 Dalintis: