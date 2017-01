Giltinės talkininkai

Teksto pradžioje – pernykštis, toli gražu nepilnas per metus pasidarbavusios Giltinės veiklos Lietuvoje ir susijusių su Lietuva sąrašas.

Architektas Vytautas Nasvytis, dirigentas, orkestrų vadovas Saulius Sondeckis, Lietuvos ir JAV diplomatas Vytautas Antanas Dambrava, žurnalistas Romas Sakadolskis, šiuolaikinės Lietuvos istorijos tyrinėtojas, baltistas Alfredas Erichas Sennas, Nepriklausomybės Akto signataras Vladimiras Beriozovas, matematikas, fizikas, Lietuvos edukologijos universiteto ilgametis prorektorius Jonas Pranas Banys, ilgametis „Lietuvos aido“ vyriausiasis redaktorius, publicistas Algirdas Pilvelis, filosofas Leonidas Donskis, žurnalistė Aurelija Malakauskaitė, ministras Juras Požela, Kauno architektas Algimantas Kančas, režisierius, kino operatorius, žurnalistas Domantas Vildžiūnas, disidentas, geologas Vytautas Skuodis, poetas Vytautas P. Bložė, Nepriklausomybės Akto signatarė, operos dainininkė Nijolė Ambrazaitytė ir kiti.

Žinia, su Giltine labai nepasigalynėsi ir nepasislėpsi. Geriausiu atveju gali nebent pasimelsti, kada dalgiu ji ima įsisiautėti it apsėsta.Tačiau dar sunkiau ir dar apmaudžiau, kada jai talkinti gyvųjų pasaulyje ima politikai, kurie su Giltine lyg ir neturi giminystės ryšių.

Formuluojant aiškiau… Nuo š.m. sausio 1 d. socialinio teisingumo korifėjai mūsų Seime apmokestino net pasyvias pajamas iš kūrybinės veiklos. Kitaip tariant, visi aukščiau išvardyti mūsų korifėjai, išėję Anapilin 2016 m., jeigu turėjo parašytų platinamų knygų, vadovėlių, filmų, kitų kūrinių, autorines teises į kuriuos perėmė jų paveldėtojai (kaip taisyklė – artimiausi giminės), perėmėjai privalės mokėti mokesčius Sodrai.

Jų dydis „Delfi.lt“ apklaustų ekspertų požiūriu nevienodas: autorinio atlygio išmokėjimo dieną neturintiems darbo santykių, bendras tarifas yra 38,7 proc. arba 40,7 proc., jei savomis lėšomis kaupia II pakopos pensijų fonde (draudėjui arba užsakovui tenka 29,7 proc., o autoriui – 9 arba 11 proc., jei kaupia II pakopos pensijai), o turintiems darbo santykių tarifas atitinkamai sudaro 39,98 proc. arba 41,98 proc. (draudėjui/užsakovui tenka 30,98 proc., o autoriui – tiek pat, 9 arba 11 proc.).

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos tarybos narys Justinas Garliauskas interneto portalui „Delfi.lt“ absurdiška pavadino tokią naujovę, nes nieko panašaus esą nėra niekur kitur pasaulyje.

Absurdas ne tik tas, kad galbūt panašaus nėra niekur kitur pasaulyje. Visišką beprotybę galima įžvelgti filosofiniu lygmeniu: Sodros funkcija tarsi turėtų būti pagelbėti gyviesiems nedarbingumo, bedarbystės pašalpomis, senatvės pensija, kuri, beje, nutrūksta pensijos gavėjui mirus. Taigi Sodra mirusiems savo klientams tikrai neplanuoja mokėti pensijų. Tačiau savo neklystamumu įtikėję socialinio teisingumo apologetai Seime bei už jo ribų, matyt, norėtų, kad mirusieji Lietuvos piliečiai per savo gyvenimą nuveiktais darbais padėtų kamšyti socialinio draudimo fondo biudžeto skyles.

Viena Seimo narė, kurios konsultacijos prašiau apie šį siurprizą, pripažino: „Aš pati to pakeitimo nepastebėjau, nes labai gudriai užmaskuota, o lyginamojo varianto net nebuvo, nes nauja [įstatymo] redakcija“.

O sako, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis, vadovaudamas Seimo kultūros komitetui, Ramūnas Karbauskis labai myli kultūrą. Ko gero. Tik ta meilė, kuri pasireiškia Sodros sąskaitomis į Anapilį, kažkokia keista ir nelabai sveika.

Jei konceptualiai pažiūrėtume į teisines normas, kurios galioja Lietuvoje, reglamentuojant palikimo bylas, pasak informacijos Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainės, vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas yra neapmokestinamas. Taip pat neapmokestinamas turtas, kurio apmokestinamoji vertė neviršija 3 tūkst. Eur.

Žinia, visi įtakingi LVŽS veikėjai, ne tik p. Karbauskis, nenustos priminti, kad visa ši Sodros mokesčių košė, kurios iki pat Naujųjų metų nesugebėjo paaiškinti net Sodros vadovai ir visa komunikacijos komanda, užvirta pirmtakų – socialdemokratų vyriausybės, pradedant kokiais 2015 m.

Bet tai gerbiami valstiečiai beigi žalieji, ar turime teisę priminti, su kuo jūs šiandien valdančiojoje koalicijoje. Maža to: buvęs premjeras Butkevičius posėdžiauja Seime, buvusi finansų ministrė Budbergytė – taip pat. Net buvęs premjero patarėjas atitinkamais klausimais Stasys Jakeliūnas, pridėjęs savo rankelę prie mokesčių reformos ruošinių, šiandien vadovauja Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.

Ar vis dar svarbiausi klausimai, jūsų nuomone, tautiniai kostiumai, Seimo narių skaičius ir grupinis plataus Rusijos Federacijos ambasadoriaus pasturgalio laižymas Sausio 13 -osios išvakarėse?

Rytas Staselis