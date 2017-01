Paminėtas Vinco Mykolaičio – Putino gimtadienis

Sausio 6 -ąją, per Tris Karalius, Putino seklyčioje Pilotiškėse buvo paminėtas iškiliojo kraštiečio poeto, rašytojo, literatūrologo Vinco Mykolaičio – Putino 124-asis gimtadienis.

Minėjime, kurį organizavo Prienų krašto muziejaus darbuotojai, dalyvavo Prienų rajono savivaldybės atstovai, Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius, Naujosios Ūtos laisvalaikio salės saviveiklininkai, VšĮ „Meninė drožyba“ atstovai ir kiti svečiai.



Trys Karaliai mums kasmet primena, kad 1893 m. sausio 6-ąją Dievas šiuos namus pažymėjo savo ypatingu ženklu, pasiųsdamas kūdikėlį Vincuką, vėliau tapusį iškiliuoju kūrėju Vincu Mykolaičiu – Putinu.

Seklyčioje jaukiai spragsint žvakėms, žibant Kalėdų žvaigždei ir nuo sienos iš nuotraukos įdėmiai visus stebint pačiam Vincui Mykolaičiui – Putinui, skambėjo kalėdinės giesmės, buvo skaitomos poeto eilės, prisiminti svarbiausi iškilaus kraštiečio gyvenimo momentai.

Muziejininkai pasidžiaugė, kad jau beveik dešimtmetį gyvuoja tradicija per gimtadienį aplankyti Pilotiškes ir kad svečių, norinčių paminėti šį gimtadienį, ratas didėja. Jau yra parengta medžiaga, kuri padės bet kam netikėtai čia apsilankius daugiau sužinoti apie Vincą Mykolaitį – Putiną.

Poetas, rašytojas, literatūros profesorius Vincas Mykolaitis – Putinas (1893 – 1967) yra laikomas svarbiausiuoju lietuvių simbolistinės ir filosofinės poezijos atstovu, ryškiausiu žmogaus dvasinių „gelmių ir viršūnių“, liūdesio ir vienišystės dainiumi, svarbiausiojo ir gražiausiojo lietuvių romano „Altorių šešėly“ autoriumi. Kaip pastebi lietuvių literatūros tyrinėtoja Viktorija Daujotytė, „jeigu būtų sudarytas svarbiausiųjų Europos XX a. romanų dvidešimtukas – jame figūruotų ir šis V. Mykolaičio – Putino romanas, nepaisant to, ar dvidešimtuką sudarytų vokietis, ar prancūzas, ar rusas…“

Buvo prisimintas ir Justino Marcinkevičiaus raginimas: „skaitykime ir išgyvenkime Putiną kaip MEILĖS IR GĖRIO pamoką, akcentuodami jį kaip atleidžiančią, kaip jungiančią, vienijančią asmenybę, kuri dabarties tikrovėje būtų didelė parama ir atrama visai tautai“.

Trys Karaliai minėjimo dalyviams paliko dovanų. Ir simbolinių: grūdų, kad nepriteklių visus metus nejaustumėme, šventintos kreidos, kad savo namus, kaip saugumo ir gėrio buveinę, pažymėtume, ir simbolinės miros, kad dvasinių vertybių skleidimui būtume pasirengę. Ir vardinių pasitikėjimo, kurios yra susietos su kitąmet būsiančiu Vinco Mykolaičio – Putino jubiliejumi.

Savivaldybės atstovų buvo paprašyta, kad darbus skirstant, pinigėlius dalijant, dėmesį kultūrai į lentynėles dėliojant, atminimo ženklus drožiant ar kitaip kuriant, būtų neužmiršta, kad PUTINAS – mūsų Literatūros Ąžuolas, vienas išlakiausių ne tik Lietuvos, bet ir turtingiausių Europos literatūrų ąžuolyne. Svarbu ir bedradarbiaujant su atsakingomis už renginį Lietuvos institucijomis bei pasitelkiant rajono kūrybines pajėgas 2018 m. gegužės mėn. į Pilotiškes parskraidinti jubiliejinę „Poezijos pavasario“ paukštę, sutaupyti pinigų Putino literatūrinei premijai, surasti tinkamiausią kandidatą jai gauti ir teisingai premiją paskirti.

Naujosios Ūtos seniūno Algio Aliukevičiaus ir seniūnijos aktyvistų – nuolatinių renginių Putino tėviškėje palaikytojų ir rėmėjų – buvo paprašyta sutelkus visas galimas seniūnijos organizacines, kultūrines ir bičiuliškas pajėgas 2017 m. birželio 18 d., pažymint Putino 50-ąsias mirties metines, surengti Putino kūrybos skaitymus ant Aušrakalnio.

Stropiosios Putino seklyčios prižiūrėtojos Julijos Mykolaitienės ir visos garbingos Mykolaičių šeimynos Trys Karaliai paprašė visada ir visus norinčius aplankyti Putino tėviškę svetingai priimti, įsileisti į kiemą, seklyčią ir ant Aušrakalnio. Jauniesiems Mykolaičiams Tomui ir Juliui Trys Karaliai patikėjo V. Mykolaičio – Putino eilėraštį „Į aukštą ir didelį kelią“, kaip traukos į Pilotiškes simbolį, šiandien – perskaityti, ateity – deklamuoti,

Ypatingas prašymas buvo skirtas Naujosios Ūtos laisvalaikio salės vadovei Anelei Lukjančiuk ir vienam iš geriausiųjų Lietuvos klojimo teatro kolektyvų – pažymint Putino 50-ąsias mirties metines 2017 birželio 18 d. suorganizuoti jo kūrybos skaitymus ant Aušrakalnio, o jubiliejiniam 2018 m. „Poezijos pavasariui“ parengti spektaklį Putino kūrybos motyvais.

Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė buvo paraginta visas naujoves Putino seklyčioje inicijuoti, koordinuoti ir paviešinti. Tikimasi, kad ji, įjungusi visus diplomatinius, organizacinius, projektavimo ir bičiuliavimosi gebėjimus taip suksis, kad šįmet (Tautinio kostiumo metais) muziejininkus tautiniais kostiumais aprengs, jog nebūtų gėda pasirodyti Pilotiškėse per 125 -ąjį Putino gimtadienį, į kurį, kaip ir visus kitus jubiliejinių Putino metų renginius, su muziejaus komanda sklandžiai ir kūrybiškai įsilies.

VšĮ „Meninė drožyba“ atstovams buvo skirtas įpareigojimas, užkoduotas eilėraštyje „Rūpintojėlis“. Zitai Kuzminskienei eilėraštį perskaičius, viešai buvo mąstoma, ar ne laikas būtų savo kūrybines mintis ir kaltus į Pilotiškes atgręžti, bent Putino Rūpintojėlį ant Aušrakalnio užkelti ir rodykles į šį Putino išaukštintą tėviškės kalnelį nukreipti, kad niekas Šakališkių piliakalnio Aušrakalniu nevadintų ir Lietuvos neklaidintų.

Niekas Trijų Karalių pasitikėjimo dovanų neatsisakė, įsipareigojimus puoselėti Putino atminimą ne tik prisiėmė, bet dar papildė – ir mintimis, ir konkrečiais pasiūlymais, kad Putino dvasia dar ilgai iš čia neišnyktų. VšĮ „Meninė drožyba“ direktoriaus Algimanto Sakalausko žiniomis, visų mūsų vadinamas Aušrakalnis, kadaise, dar Mindaugo laikasi, buvo vadinamas Krušakalniu, kurio pavadinimas kilo nuo žodžio grūdinti, krušinti. Mat čia buvo randama rūdos, kurią reikėjo grūdinti arba krušinti ir kitaip apdirbti. Visgi buvo sutarta, kad tegu lieka kalneliui Putino suteiktas Aušrakalnio vardas, kurio nepaniekino net sovietinė valdžia, suteikusi šiose vietose įkurtam pirmajam kolūkiui Aušrakalnio pavadinimą.

Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė pasidžiaugė, kad Putino seklyčioje vyksta pokyčiai – ruošiamasi atnaujinti ekspoziciją. Taip pat iš Maironio literatūros muziejaus praeitų metų pabaigoje buvo gauta dovana – dalis Australijoje gyvenusios Putino sesers Magdalenos Mykolaitytės – Slavėnienės (1908 – 1984) archyvo, kuriame yra nuotraukų, laiškų, rašytų į Lietuvą, senieji Slavėnienės ir jos vyro pasai. Tikimasi, kad naujieji eksponatai ras vietą čia, Pilotiškėse. Direktorės teigimu, planuojama šiek tiek pakeisti Putino ekspozicijos koncepciją. Kadangi Putino memorialinių butų – muziejų yra ir kitose Lietuvos vietose, čia, Pilotiškėse, kur jis gimė ir augo, ekspozicijoje daugiau vietos suteikti jo šeimos bei artimųjų gyvenimo atspindžiams.

