„Šešiasdešimt oro balionų virš Birštono – užburiantis vaizdas“

„Gyvenimo“ ir „Birštono versmių“ skaitytojai Birštono savivaldybės Metų žmogumi išrinko verslininką, Birštono verslininkų asociacijos prezidentą ir Lietuvos oreivių draugijos vadovą Žydrūną Kazlauską. Sveikindami pelnius pasitikėjimą, su laureatu prisimename besibaigiančių metų sėkmes ir rūpesčius.

– Birštone gimėte, augote, baigėte mokyklą. Ar gyventi ir dirbti gimtajame mieste yra privalumas, ar ir didesnė atsakomybė?

– Užaugau Birštone, 1989 m. baigiau vidurinę mokyklą. Čia sportavau, šokau, susidomėjau savo gyvenimo aistra – karšto oro balionais.

Dirbti gimtajame mieste yra ir privalumas, ir papildomas įpareigojimas. Tai, kad tu čia užaugai, kartais tau gali pasitarnauti marketingine prasme. Bet tikrai visada tai yra didelė atsakomybė prieš žmones, su kuriais tu užaugai, kurie tave auklėjo. Priimdamas vienokius ar kitokius sprendimus versle, visada turi įvertinti pastarąjį faktorių.

– Kas jūsų gyvenime šiandien užima svarbesnę vietą: verslas ar oro balionai?

– Esu sukūręs kelis verslus, kurie man be abejonės yra savirealizacijos procesas, galimybė priimti kasdienius iššūkius, atsakomybė už didelį būrį įmonėse dirbančių žmonių. Tai – mano kasdienybė, rebusas, į kurio klausimus tenka atsakinėti kiekvieną mielą dieną.

Oro balionai man – puikus būdas pakilti virš kasdienybės, galimybė praplėsti savo akiratį tiesiogine ir perkeltine to žodžio prasme. Prasiplečia ne tik matymo, bet ir supratimo kampas. Į daugelį žemiškų dalykų pradedi žiūrėti kitomis akimis. Man tai taip pat tapo ir priemone pažinti pasaulį, žmones. Teko skraidyti Australijoje, Japonijoje, Taiwanyje, JAV, Kanadoje, daugelyje Europos šalių. Kiekvienos varžybos suteikia galimybę susipažinti ne tik su tos šalies geografiniais ypatumais, bet ir su šalies istorija, kultūra ir svarbiausia – žmonėmis. Turiu daug draugų visame pasaulyje.

– Kokie šie metai buvo Birštono verslo bendruomenei?

– Šie metai Birštono verslo bendruomenei buvo naujų iššūkių metai. Džiugina tai, kad išaugo turistų srautas, sparčiai augo Birštono kurorto žinomumas, didėjo įmonių pajamos, plėtėsi miesto infrastuktūra, kūrėsi naujos įmonės, tačiau tuo pačiu metu iškilo ir naujos problemos, kurias padiktavo darbuotojų trūkumas darbo rinkoje ir atlyginimų augimas. Daugiau nei darbo našumas kylantys darbuotojų atlyginimai gali paveikti įmonių konkurencingumą. Poveikį darbo rinkai daro struktūrinės Lietuvos ūkio problemos. Visų pirma, tai, kad šalies darbo rinką papildo vis mažiau jaunų gyventojų. Antra – tebevyksta emigracija. Pastaruoju metu ji netgi padidėjo. Minėtos problemos nesisprendžia greitai. Tai – ilgalaikis procesas.

– Karšto oro balionų pasaulio moterų čempionatas Birštone daug kam atrodė kaip stebuklas. O jums pačiam, kas tai buvo: netikėtas iššūkis ar kantraus ir nuoseklaus darbo rezultatas?

– Esu Lietuvos Oreivių Draugijos (LOD) vadovas ir šios organizacijos delegatas tarptautinėje FAI (Federation Aeronautic International) federacijoje. Jau ne pirmus metus LOD sportininkai laimi aukščiausius apdovanojimus Pasaulio ir Europos čempionatuose. Siekdamos garsinti Lietuvos vardą ne tik sportiniais pasiekimais, bet ir organizuojamų sporto renginių kokybe, tarptautinių konferencijų metu teikiu paraiškas tokių renginių organizavimui. Kiekvienais metais šiose srityje juntama didelė konkurencija. Birštono kandidatūrą pirmą kartą pristačiau Japonijoje, 2011m. Tokijuje vykusios konferencijos metu. Šios konferencijos metu pavyko pasiekti, kad kitų šalių delegatai pritartų kitų metų konferencijos organizavimui Birštone. 2012 m. Birštone mums pritrūko vos kelių balsų, kad 2014 m. Pasaulio čempionatas įvyktų Lietuvoje, Birštone. Tuomet buvo pasirinkta Brazilija. Ir tik 2014 m. Lozanoje (Šveicarija) vykusioje konferencijoje pavyko gauti sankciją 2016 m. čempionato organizavimui. Visus tuos metus Birštono vardas skambėjo, kaip lygiavertis konkurentas daugeliui gerai žinomų JAV, Japonijos, Europos miestų.

Beje, tos ilgametės pastangos atsipirko tą pačią minutę, kai pirmajam čempionato skrydžiui Birštone į dangų pakilo 60 oro balionų. Tai – užburiantis vaizdas.

– Kokie besibaigiantys metai buvo visai Kazlauskų šeimai?

– Jie buvo maloniai intensyvūs visiems šeimos nariams ir dukrai Simonai, kuri šiais metais baigia Birštono gimnaziją ir jau kuria planus apie tolimesnius mokslus, ir sūnui Ignui, šiuo metu studijuojančiam žurnalistiką ir filmų prodiusavimą New Castle University, Jungtinėje Karalystėje, ir dar suspėjusiam šiais metais išsilaikyti piloto licenciją. Žmona Jurgita, taip pat gana užimtas žmogus, dirba Valstybiniame turizmo departamente. Nežiūrint į didelį užimtumą, šeimos nariai rado laiko ir buvo pagrindiniai ramsčiai organizuojant Pasaulio čempionatą, o taip pat kaip komandos nariai kartu dalyvavo tarptautiniuose oro balionų renginiuose.

– Ačiū už pokalbį. Svarių rezultatų versle ir oreivių varžybose.

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė