Pagerbė geriausius 2016 metų Birštono savivaldybės sportininkus

Birštono savivaldybės vadovai kiekvienų metų pabaigoje pagerbia geriausių rezultatų pasiekusius sportininkus, padėkoja jiems už atstovavimą įvairioms sporto šakoms respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, tuo parodydami, kaip vertina jų pastangas ir laimėjimus, garsinančius Birštono vardą Lietuvoje bei pasaulyje.

Šiemet padėkos vakaras surengtas gruodžio 20 dieną iškilmingoje aplinkoje – reprezentacinėje Kurhauzo salėje skambėjo ne tik sveikinimai iškiliems sportininkams bei jų treneriams, bet ir Meno mokyklos saksofonininkų dueto – mokytojo Mindaugo Bivainio ir mokinio Mato Macelio – grojamos melodijos, taip pat „Solo plius“ grupės solisto, sportinio ėjimo trenerio Povilo Juozaičio atliekamos dainos.

Sporto bazė gerėja, sportuojančiųjų daugėja

Birštono sporto centro direktorius Saulius Smailys pasidžiaugė, kad, kurorte sukūrus tinkamą ir įvairią pagal pomėgius sporto infrastruktūrą, treneriams dedant pastangas į sportą ir sveikatinimo veiklas įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus seniūnijos ir miesto gyventojų, sportuojančiųjų skaičius per pastaruosius metus išaugo nuo 250 iki 300. Jo manymu, labai prasminga iš sportininkų tarpo pagerbti talentingiausius, žinomiausius, įdėjusius daugiausia darbo atstovus, taip pat paskatinti jaunimą užsibrėžti aukštesnius tikslus ir atkakliai jų siekti. „Sporte pasiekti svarių pergalių neįmanoma per vienerius metus, reikalingas atsakingas ir kruopštus darbas nuo mažų dienų. „Sveikindamas jus visus džiaugiuosi, kad sportui skiriate daug laiko, gebate suderinti jį su mokslu ar darbu. Linkiu nesustoti pasirinktame kelyje ir ateityje ne kartą patirti pergalių džiaugsmą,“ – linkėjo Birštono sporto centro vadovas.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė teigiamai įvertino Birštono sporto centro puoselėjamą tradiciją pagerbti nusipelniusius ir perspektyvius sportininkus bei išreiškė viltį, kad sportuojančių, aktyviai leidžiančių savo laisvalaikį skaičius Birštone kasmet augs. „Kurortas ir sveikata – neatsiejami dalykai, jiems didelį dėmesį skiria ir savivaldybės Taryba, priimanti sporto bei sveikatingumo infrastruktūros plėtrą skatinančius sprendimus, nors jų įgyvendinimas pareikalauja nemažai jėgų ir lėšų. Vienas iš jų – statomas daugiafunkcis sporto centras, kuris pasitarnaus ir vietos gyventojų, ir svečių sportiniams poreikiams, varžyboms ir stovykloms,“ – sveikinimo kalboje pabrėžė merė.

Geriausias savivaldybės sportininkas – Vidas Blekaitis

Merė Nijolė Dirginčienė ir vicemeras Vytas Kederys apdovanojimų ceremonijos metu įteikė savivaldybės specialius prizus ir Birštono kurorto kalendorius keturiolikai geriausių atskirų sporto šakų atstovų.

Geriausiu 2016 m. Birštono sportininku nebe pirmus metus paskelbtas galiūnų sporto aukštumose įsitvirtinęs Vidas Blekaitis. Šiemet jis tapo Pasaulio rąsto kėlimo čempionato nugalėtoju, Lietuvos galiūnų čempionu, Baltijos šalių galiūnų vicečempionu. Merė jam padėkojo ne tik už sporto rezultatus, bet ir už reklamą kurortui. V.Blekaitį, kaip sporto ambasadorių, apdovanojo ir UAB „Selteka“ generalinis direktorius Arūnas Vizgaitis.

Geriausiu 2016 m. Birštono galiūnu išrinktas Pasaulio galiūnų (svorio iki 105 kg) pasaulio čempionato Norvegijoje šeštosios vietos laimėtojas Antanas Žiurauskas. Antanas apdovanojimų vakare nedalyvavo, bet buvo padėkota sportininką pastebėjusiam ir užauginusiam sunkiosios atletikos treneriui Romui Matažinskui bei estafetę perėmusiam treneriui Vidui Blekaičiui.

Sunkiaatletis Romas Matažinskas – gyvas įrodymas, kad jėgos sportas universalus ir priimtinas įvairaus amžiaus žmonėms. Savarankiškai treniruodamasis jis kasmet pasiruošia tarptautinėms varžyboms, kuriose pademonstruoja gerą sportinę formą – šiemet Pasaulio senjorų sunkiosios atletikos čempionate R.Matažinskas užėmė antrąją vietą. „Kiekvienas didelis darbas nelieka be rezultatų“, – sakė savivaldybės vadovų apdovanotas geriausias 2016 m. Birštono sporto senjoras, savo pavyzdžiu kitiems sportininkams linkėdamas nenuleisti rankų, atkakliai dirbti ir tikėtis sėkmės, nesvarbu, kokio amžiaus bebūtų.

Geriausia 2016 m. Birštono petankės žaidėja paskelbta Irma Gedminaitė, Lietuvos petankės dvejetų čempionė, Europos moterų petankės čempionato dalyvė. Apdovanojimą Irmos vardu atsiėmęs jos tėvelis Vytautas Gedminas, kuris ir atsivedė šeimos narius į petankės aikštelę, pridūrė, kad Irma yra ir Lietuvos petankės išmušinėjimo rungties rekordininkė, patekusi į pasaulio žaidėjų dvidešimtuką. Įdomu tai, kad Irmos pasirinkta sritis – finansai ir ekonomika, o petankę ji žaidžia laisvalaikiu.

S.Smailio teigimu, didžiausią staigmeną petankės sporto šakoje pateikė geriausias kurorto petankės žaidėjas Robertas Travkinas (iki tol žinotas, kaip puikus šachmatininkas), dukart tapęs Lietuvos petankės vienetų čempionato nugalėtoju ir išmušinėjimo rungties čempionu. Šie rezultatai jam suteikė teisę dalyvauti kitų metų Europos čempionate. Robertas patikino, kad pasistengs deramai atstovauti Birštonui, juolab kad kurorte sudarytos geros treniruočių sąlygos.

Geriausiu 2016 m. Birštono jėgos trikovininku paskelbtas Eugenijus Pyragas – Lietuvos jėgos trikovės čempionato štangos spaudimo rungties antrosios vietos laimėtojas ir Lietuvos štangos spaudimo jaunimo čempionas.

Padėkota geriausiai 2016 m. Birštono stalo tenisininkei, ilgametei žaidėjai ir trenerei Audronei Šidiškienei, kuri Lietuvos komandinio stalo teniso čempionato I lygos varžybose užėmė šeštąją vietą ir nežada šio užsiėmimo apleisti.

Paskatinti jaunieji sportininkai

Renginyje prizais ir atminimo suvenyrais paskatinti ir septyni jaunieji Birštono sportininkai, pasiekę geriausių rezultatų atstovaujamose sporto šakose: irkluotojas Karolis Aliukonis, Lietuvos jaunių pirmenybėse užimta pirmoji vieta, Baltijos šalių „Baltic Cup“ regatoje – 6 vieta; irkluotojas Paulius Černevičius, Lietuvos irklavimo čempionate pelnyta 3 vieta, Baltijos šalių „Baltic cup“ regatoje – 6 vieta; lengvaatletis Paulius Juozaitis, Lietuvos lengvosios atletikos estafečių varžybų, Olimpinio čempiono R. Valiulio taurės bėgimo varžybų, Lietuvos jaunimo sportinio ėjimo čempionato nugalėtojas; krepšininkas Lukas Bendaravičius, Lietuvos mokinių tarpzoninių varžybų 3 -tosios vietos laimėtojas, Birštono ,,SC-Olimpas” komandos žaidėjas; šachmatininkė Gabija Žuvininkaitė, J. Palionio atminimo šachmatų taurės turnyro U-18 m. grupės, M. Unguraičio atminimo taurės turnyro pirmųjų vietų laimėtoja; futbolininkas Agnius Rukas, pagrindinis Birštono SC komandos vartininkas jaunių, jaunimo komandose; tenisininkas Lukas Smailys, Žalgirio vaikų teniso akademijos ,,Neodenta“ taurės, Amber YONEX reitinginio vaikų teniso turnyrų nugalėtojas ir prizininkas (U-10 grupėje).

Pastaruosius du sportininkus apdovanojo ne tik savivaldybės vadovai, bet ir rėmėjai. A.Rukui atminimo dovaną – knygą apie Lietuvos futbolą – įteikė šios sporto šakos gerbėjas Rimas Bukartas, o aštuonmetį L.Smailį, kuris pagal 2016 m. iškovotas vietas patenka į stipriausių dešimtmečių amžiaus grupės tenisininkų Lietuvoje šešetuką, paskatino oficiali „Babolat“ firmos atstovė Lietuvoje Gabrielė Lencina, jam įteikusi vienerių metų rėmimo kontraktą ir firminę raketę.

Padėkota treneriams, sporto entuziastams

Savivaldybės vadovai už jaunųjų sportininkų parengimą padėkojo treneriams Povilui ir Jonui Juozaičiams, Vytautui Domarkui, Vidui Kapačinskui, Linui Smailiui, Kaziui Lukošiui, Virmantui Šabasevičiui, už sporto ir sveikatingumo iniciatyvų propagavimą pagerbė sveikuolį, petankės žaidimo propaguotoją Vytautą Gedminą, jėgos sporto klubo „Ąžuolas“ įkūrėją, savivaldybės Tarybos narį Stanislovą Martinaitį ir stalo teniso turnyro organizatorių bei rėmėją Jurgį Janulį.

S.Martinaičio teigimu, kurorto sportinė bazė per pastaruosius metus labai pagerėjo, savivaldybės Taryba palankiai sprendžia su sportu susijusius klausimus, todėl, jo nuomone, atskirose sporto šakose reikia sustiprinti darbą su jaunimu, taip pat įsileisti tokias Lietuvoje populiarėjančias sporto šakas, kaip badmintoną.

Sporto entuziastai už sudarytas galimybes sportuoti, išvykti į varžybas dėkojo ir Birštono savivaldybės vadovams, ir Birštono sporto centro direktoriui Sauliui Smailiui. Padėkos vakaras tęsėsi prie vaišių, pasidžiaugiant neoficialiu bendravimu, nuoširdžiais pašnekesiais, pasidalinant kitų metų veiklos planais.

Dalė Lazauskienė