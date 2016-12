Žmonės siekia miestietiškos gyvenimo kokybės

Gyvenimo tempas vis greitėja, todėl natūralu, kad žmonės nori geresnio ir patogesnio susisiekimo, saugumo gatvėse ir keliuose. Šių klausimų sprendimui prioritetą atiduoda ir Jiezno seniūnijos gyventojai. Gruodį „Gyvenimo“ redakcijos žurnalistėms apsilankius Jiezno seniūnijoje, gyventojams atstovaujantys seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai su seniūnu Algiu Bartusevičiumi kaip tik aptarinėjo 2017 metais būtinus atlikti darbus, kurių sąrašą pateiks Prienų rajono savivaldybei, tikėdamiesi, kad kitų metų rajono biudžete bus numatyta pakankamai lėšų jiems įgyvendinti.

Prioritetas – keliams

Lėšų poreikis vietinės reikšmės kelių remonto ir priežiūros darbams yra didesnis, nei skiriama, todėl kasmet tenka labai atsakingai atsirinkti kelius, kurie bus asfaltuojami, rekonstruojami ar tvarkomi. Seniūnui sudaryti prioritetinių darbų sąrašą padeda seniūnijos aktyvas, esantis arčiausiai gyventojų, žinantis jų pretenzijas ir pageidavimus. Seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai teikia siūlymus dėl privažiavimų, stovėjimo aikštelių įrengimo, kelio duobių užlopymo, žvyrkelių greideriavimo, šaligatvių, vandens pralaidų remonto, eismo saugumo priemonių, gatvių apšvietimo.

Asfaltavimo darbai seniūnijoje, kaip ir kitur, juda vėžlio greičiu, kasmet paklojama vos po kelis šimtus metrų naujos dangos. Seniūnas A.Bartusevičius pasakoja, kad šiemet buvo asfaltuota Lankų gatvė Vėžionių gyvenvietėje. Šiems darbams skirtų 15 tūkst. eurų nepakako, todėl teko pridurti 4 tūkst. eurų iš kelių priežiūrai skirtų lėšų. Užpernai baigta asfaltuoti Sodų gatvė, pernai apie 150 m Pušų gatvė Strazdiškių gyvenvietėje. Kitais metais svarbiausia pakloti asfaltą Jiezno miestelio Ežero gatvėje, kurioje intensyvus eismas.

Seniūnijos keliai pagal galimybes greideriuojami, taisomos duobės. Seniūnijos administracijos atstovai džiaugiasi, kad greideriavimo darbų kokybė pagerėjo, kelius prižiūrinčiai įmonei pasitelkus subrangovus. Pradėtas vežti geros sudėties žvyras, juo užpiltos duobės taip greitai neišsitaško. Prisidedant ir kelių naudotojai ŽŪB „Nemunas“, sutvarkyta netrumpa kelio atkarpa nuo Jiezno dirbtuvių Pelekonių link.

Kasmet atsiranda vis naujų remontuotinų kelių. Kašonių seniūnaitis Dalius Kabašinskas seniūnui perduoda gyventojų prašymą patvarkyti kelio atkarpą ir Kašonyse. Jiezno Kolonijų kaimo seniūnaitei Vilmai Trabuševskienei rūpi Paukščių gatvės remontas. Anot A.Bartusevičiaus, siekiant, kad nuolat greideriuojami keliai nevirstų gruntkeliais, šiemet kai kuriuose buvo pilamas smėlio pagrindas, kitąmet bus atkuriama suplonėjusi žvyro danga. Seniūnas džiaugiasi, kad smėlio išteklių pakanka, nes seniūnija įsiteisino smėlio karjerą, esantį netoli Sobuvos. Žvyro telkinių seniūnija neturi, tačiau žemę, kurioje jie yra, būtų įmanoma išpirkti iš savininkų. Pradėjus eksploatuoti nuosavą karjerą, seniūnijai žymiai atpigtų kelių priežiūros ir tvarkymo darbai, lėšų prireiktų tik atliktoms paslaugoms sumokėti.

Seniūno A.Bartusevičiaus manymu, atpiginti kelių priežiūros darbų savikainą yra svarbu, nes Automobilių kelių direkcija kelia vis didelius reikalavimus savivaldybėms, siekia, kad jos prisiimtų didesnę finansinę atsakomybę ir žiemą kelius prižiūrėtų bei valytų savo lėšomis, o iš direkcijos skiriamų lėšų bent 50 proc. nukreiptų kelių kapitaliniam remontui. Anot A.Bartusevičiaus, miesto gyventojai tokiu atveju tik apsidžiaugtų, nes daugiau lėšų atitektų asfaltavimo darbams, tačiau, jo įsitikinimu, kaime gyvenantiems kelių būklė ir susisiekimas suprastėtų. Juk seniūnijos kelių tinklas ilgas, vien tik registruotų kelių priskaičiuojama 150 km. Į seniūniją pagalbos neplanuotai kreipiasi ir vienkiemių gyventojai, kurie po orų pokyčių ar kitų veiksnių per laukus vedančiais keliukais negali pasiekti pagrindinių kelių. Be to, duobės važiuojamoje kelio dalyje atsiranda ir po perkasų, likviduojant vandentiekio avarijas ir tvarkant šilumos perdavimo vamzdynus. Todėl tenka išsireikalauti atsakomybės iš šiuos darbus užsakiusių įmonių.

Šviesiau ir saugiau

Seniūnijoje vis daugiau dėmesio skiriama gyvenviečių apšvietimui. Tamsiuoju metų laiku Jiezno miesto pagrindinėje gatvėje šviestuvai dega iki 24 val. Apšvietimo laikas pailgintas, atsižvelgiant į tai, kad dėl magistralinio kelio remonto darbų transportas nukreiptas į apylanką per kaimus. Tai pareikalaus papildomų lėšų, tačiau, seniūno teigimu, vietos gyventojai bent jau saugiai sugrįš į namus.

-Esame apsisprendę kitais metais įrengti šviestuvus Vėžionių kaime, Lankų ir Ąžuolyno gatvėse, sąmata jau parengta. Įsipareigojome Jiezno mieste, Strazdiškių ir Jiezno Kolonijų kaimų gyvenvietėse taupesnėmis pakeisti gyvsidabrio lempas, naudojančias daug elektros energijos, – A.Bartusevičius vardina pirmaeilius darbus. Jiezno miestelyje nemažai nuveikta, gerinant gyvenimo kokybę, paslaugų prieinamumą, jame veikia svarbiausios sveikatos priežiūros, gydymo, švietimo, kultūros, viešųjų paslaugų įstaigos, žmonės buriasi į nevyriausybines organizacijas. Visgi, seniūnaičių tvirtinimu, žmonėms arčiausiai kūno yra jų aplinkos problemos. Jie nori kasdien vaikščioti sutvarkytais trinkelių takais, prašo pasirūpinti saugumo priemonėmis tose gatvėse, kur šaligatviai neįrengti ar vairuotojai nepaiso eismo ženklų.

Seniūnas priėmė domėn aktyvios Vilniaus g. seniūnaitės Sigutės Kimbirauskienės prašymą ieškoti galimybių įrengti šaligatvį Stakliškių gatvėje, kurios kelkraštyje pėstiesiems nesaugu, ypač prasilenkiant dviems automobiliams ar valant sniegą. Gyventojai pageidauja, kad šaligatvis būtų nutiestas iki pat naujųjų kapinių. Apie daugiau investicijų ir specialistų paskaičiavimų reikalaujančius darbus dar bus diskutuojama. Seniūnas galėjo pažadėti, kad bent jau šaligatvis prie senųjų kapinių bus praplatintas jį apaugusių krūmynų sąskaita – juos ketinama iškirsti pavasarį talkų metu.

Trūksta vandentiekio ir nuotekų tinklų

Mokyklos g. teritorijos gyventojams atstovaujančiai seniūnaitei Daliai Mazuronienei aktualu sužinoti, ar miesto Žaliojoje gatvėje numatyta įrengti nuotekų sistemą. Seniūnas primena, kad pusė miesto gyventojų neturi nuotekų sistemos, jo nuomone, būtiniausia yra aprūpinti centralizuotai tiekiamu vandeniu Dariaus ir Girėno gatvės gyventojus. Dėl šios problemos ir Centro teritorijos seniūnaitis Vidas Šiupšinskas keliskart rinko parašus. Ankstesniais ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiais Jiezną aplenkė vandens ir nuotekų tinklų plėtros projektai, tačiau seniūnas pateikia Balbieriškio miestelio pavyzdį, kur gyventojai neskuba jungtis prie tinklų ir naudotis miestietiškais patogumais, nes jie ne už dyką. A.Bartusevičius abejoja tuo, kad norima infrastruktūra Jiezne bus greitai sukurta, todėl pataria, kur tik įmanoma ir leidžia šeimos biudžetas, gyventojams patiems įsirengti vietinius nuotekų valymo įrengimus.

Daugiau dėmesio kapinių ir aplinkos tvarkymui

Seniūnas žada daugiau dėmesio skirti kapinių priežiūrai ir tvarkymui. Paskaičiuota preliminari sąmata, kiek kainuotų Jiezno kapinių tvoros ir vartų remontas. Padriežiškių (Pikelionių) kapinėse taip pat reikėtų paremontuoti vartelius ir tvorą. Jau parengtas automobilių stovėjimo aikštelės dešiniajame Verknės upės krante projektas. Ją įrengus, važiuojantiems nuo Stakliškių pusės nereikės daryti kelių kilometrų lanksto, vairuotojai automobilius galės palikti aikštelėje prie upelio ir kapines pasiekti pėsčiųjų tiltu per upę.

Seniūnas pasvarsto, kad nedaug tekainuotų, bet būtų prasminga, jei pritarimo sulauktų jo iniciatyva prie visų rajono kapinių įrengti informacinius stendus su kapinių išplanavimu ir nuorodomis, kurios lankytojams padėtų lengviau surasti norimą infrastruktūros objektą.

Kiti metai paskelbti Piliakalnių metais, todėl seniūnijos administracija jaučia pareigą sutvarkyti Dukurnonių piliakalnį, pastatyti į jį vedančius naujus laiptus. Talka planuojama balandžio pabaigoje – gegužę, sutarta, kad į ją atvyks VDU studentai su dėstytoja, Žurnalistų senjorų draugijos nariai. Seniūnas kviečia prie piliakalnio tvarkymo darbų pagal galimybes prisidėti visus tuo suinteresuotus asmenis.

Geri pavyzdžiai

Jiezno seniūnijos aktyvas nesiskirsto į savo namus, kol nepasidžiaugia ir gerosios patirties pavyzdžiais. Seniūnija, pasitelkdama aktyvius seniūnaičius, bendruomenių narius, šaulius, mokinius, kasmet tvarko miesto aplinką, Nemuno pakrantes, poilsio aikšteles prie vandens. Savitarpio pagalbai buvo susitelkta, kai sudegė vienos gyventojos gyvenamasis namas. Daugelio savanorių pagalba nelaimę patyrusiai šeimai dovanojo viltį ir naujo gyvenimo galimybę.

Pasak Daliaus Kabašinsko, Kašonyse nėra įkurta saugios kaimynystės grupė, tačiau gyventojai jaučiasi pakankamai laisvai, nes kaimynai – tvarkingi, sąžiningi ir geranoriški. Seniūnas papasakoja apie kelių vietos gyventojų iniciatyvą savo lėšomis samdyti techniką ir išvalyti tvenkinio dumblą, pritaikyti vandens telkinį poilsiui ir žvejybai.

A.Bartusevičius pasidžiaugia veikliomis Kašonių, Vėžionių kaimų bendruomenėmis, Dukurnonių bendruomenės pirmininke ir seniūnaite Vida Ivanauskiene, aktyviai ieškančia būdų, kaip suremontuoti bendruomenės patalpas.

O seniūnaičiai dėkingi seniūnui A.Bartusevičiui už įsigilinimą į problemas, paramą sportiniams ir kultūriniams renginiams, dėmesį kultūros paveldui ir istorijai, patriotinių ir pažintinių pėsčiųjų žygių organizavimą, gražų bendravimą su vietos įstaigomis, bendruomenėmis, verslo įmonėmis ir ūkininkais, rėmėjų paiešką.

Kai kurie iš jų įsitikinę, kad seniūnams, esantiems arčiausiai krašto žmonių, reikėtų suteikti daugiau finansinio savarankiškumo, tuomet ir darbų būtų galima atlikti daugiau, ir gyventojams suteikti reikiamas paslaugas, pagerinti jų aptarnavimą. Iki šiol jaučiama spraga socialinės paramos srityje, nes Jiezno seniūnijai nesugrąžintas vienas socialinės paramos specialisto, dirbančio seniūnijos administracijoje, etatas, kuris buvo panaikintas krizės metu. Darbo krūvis net ir patirtį turinčiai darbuotojai yra didelis – tenka skaičiuoti kompensacijas šildymui, pašalpas, dalinti produktus nepasiturintiems ir atlikti kitus pavedimus.

Nedaro garbės

Gerinant miesto bendrąjį vaizdą, vertėtų nugriauti palaikius ar gaisro nuniokotus pastatus, vadinamus barakais. Tačiau nelengva rasti sutarimą su privačių būstų savininkais, kurie juose patys negyvena, nesitvarko arba butus išnuomoję neatsakingiems asmenims. Šį procesą stabdo ir tai, kad kai kurie savininkai nėra įregistravę paveldėto nekilnojamojo turto.

Garbės Jieznui nedaro asocialūs asmenys, kurie geria, kelia vaidus šeimose, nevengia užkabinėti praeivių ir centrinėje miesto gatvėje. Kita problema – pilstuko ir surogato pardavinėtojų „taškai“. Seniūnas tikisi, kad, seniūnijos teritorijoje pradėjus budėti keturių policijos pareigūnų komandai, šias problemas bendromis pastangomis pasiseks įveikti.

Seniūnijos darbuotojai neslepia, kad mieste yra ir tokių žmonių, kurie trikdo darbą skundais, kaltina juos neatsakingumu, nors patys nė mažiausiu piršteliu nėra prisidėję, kad ne tik bendruomeniniame, bet ir jų pačių gyvenime atsirastų bent šiokia tokia prošvaistė. Vis dėlto, kaip sako seniūnas A.Bartusevičius, seniūnija atvira visiems ir visais atvejais.

Dalė Lazauskienė