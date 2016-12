Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybės

„N. Ūta“ – „Garliava“ 98:47 (22:8; 29:13; 16:15; 31:11).

Prienų rajono savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ krepšinio pirmenybių antrąjį turą pradėjo praėjusių metų bronzos medalininkės „Naujosios Ūtos“ ir po kelerių metų pertraukos į pirmenybes sugrįžusios „Garliavos“ komandos. Algio Aliukevičiaus vadovaujama N. Ūtos kariauna, kaip ir dera vieniems iš pirmenybių favoritų, rungtynes pradėjo susikaupusi ir tai davė rezultatą ir puolime, ir gynyboje, pirmasis ketvirtis laimėtas 22:8, antrajame apie save priminė rajono pirmenybių žvaigždė – Mantvydas Gečionis. Iki tol vangiai prisidėjęs prie komandos puolimo taškais, ėmėsi iniciatyvos ir, pelnydamas keturių iš eilės tritaškių salvę, inicijavo savo komandos spurtą ir padidino persvarą iki triuškinančios. Komandos ilsėtis išėjo, kai švieslentėje degė rezultatas – 51:21 „N.Ūtos“ naudai. Trečiajame ketvirtyje žiūrovams akį rėžė vangus krepšinis, turbūt todėl A. Aliukevičiaus auklėtiniai į paskutinį kėlinuką išėjo labiau susikaupę ir prie turimos 31 taško persvaros pridėjo dar 20, o galutinis rezultatas tapo nepadorus – 98:47. Po rungtynių „N.Ūtos“ vairininkas A. Aliukevičius išreiškė mintį, jog šios rungtynės parodo tai, kad trenerio siūlymas iš karto visas komandas dalinti į stipresnio ir silpnesnio pajėgumo pogrupius būtų pasiteisinęs labiau.

Rezuktatyviausi žaidėjai:

„N. Ūta“: M. Gečionis ir V. Miknevičius – po 21tšk., G. Vasiliauskas – 16 tšk.

„Garliava“: I. Juodis – 18 tšk., M. Mocevičius – 12 tšk., Ž. Kaminskas – 9 tšk.

„Vietiniai“ – „Prienų sen. – Dvariukas“ 69:71 (22:15; 14:21; 11:18; 22:17).

Intrigą sukėlė antrasis turo susitikimas, kur pirmenybių naujokai „Vietiniai“ susitiko su „Prienų sen. – Dvariuko“ komanda. Esminis klausimas ir šiose, ir visose likusiose „Prienų sen. – Dvariuko“ komandos rungtynėse – ar Mindaugo Ruko ekipoje žais Prienų – Birštono „Vytautui“ LKL pirmenybėse atstovaujantis Domantas Šeškus. „Vietiniai“ turėjo lengviau atsidusti, kai suprato, jog Domantas į šias rungynes atvyko palaikyti komandos draugų ir jiems dalinti patarimus nuo atsarginių suolelio. „Žalieji“ nuo pirmųjų minučių kibo „baltiesiems“ į atlapus ir parodė, jog nors ir yra pirmenybių debiutantai – niekam taškų lengvai nedalins. M. Čepulionio tritaškiams skriejant pro šalį, „Vietiniai“ pirmąjį pirmenybių ketvirtį pradėjo turėdami 7 taškų persvarą. Tačiau antrajame kėlinuky iniciatyvos iš rankų nepaleido D. Šeškaus vadovaujama „Prienų sen. – Dvariuko“ ekipa, kuri panaikino 7 taškų deficitą. Abiems komandoms teko antrąją rungtynių dalį pradėti nuo nulio, t.y. esant lygiam rezultatui – 36:36. Varžovus prisiviję „Prienų sen. – Dvariuko“ krepšininkai trečiajame kėlinyje nestabdė apsukų ir prieš pertraukėlę įgijo, kaip jau įprasta šiose rungtynėse – 7 taškų persvarą. Kovos ir pasiaukojimo nestokojančiose rungtynėse „Vietiniai“ varžovams neleido nutolti, o paskutinės atakos metu galėjo netgi išlyginti rezultatą, tačiau T. Šalčiaus mestas kamuolys išsisuko iš lanko, ir rungtynes nedidele persvara laimėjo „Prienų sen. – Dvariukas“.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Vietiniai“: A. Liuiza – 20 tšk., T. Šalčius – 19 tšk., V. Celiešius – 14 tšk.

„Prienų sen. – Dvariukas“: M. Čepulionis – 24 tšk., A. Tilinde – 22 tšk., A. Petkevičius – 21 tšk.

„Prienų KKSC-99“ – „Stakliškės“ 69:82 (27:21; 14:12; 18:23; 10:26).

Didžioji dalis žiūrovų susirinkusių į rungtynes tarp „Stakliškių“ ir „Prienų KKSC-99“ komandų, favoritais iš karto būtų įvardiję „Stakliškių“ komandą, kuri kelerius metus tampa Prienų rajono savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ pirmenybių prizininke. Tačiau šiame susitikime labai malonus akiai buvo net ir be trenerio rungtyniavusios „Prienų KKSC-99“ komandos žaidimas. Pirmoje rungtynių pusėje „Stakliškių“ lanką sudrebino dėjimas, o tinklelį vienas po kito skrodė taiklūs Prienų kūno kultūros sporto centro auklėtinių tritaškiai. Eidami aptarti antrosios rungtynių pusės žaidybinio plano ir analizuoti klaidų „Stakliškių“ krepšininkai turėjo dėl to pasitarti, švieslentėje rezultatas atspindėjo „KKSC-99“ krepšininkų ryžtą pirmenybėse įsirašyti pergalingus du taškus ir pakilti turnyrinėje lentelėje. Visgi greičiausiai per didelis noras ir sudegino jaunimo šansus pateikti staigmeną. Pirmenybėse itin perdėtas emocijas linkęs reikšti K. Chadakauskas buvo nubaustas technine pražanga, po keleto epizodų prie jo prisidėjo ir RKL, Stakliškių „Guostos“ komandoje rungtyniaujantis L. Vainikevičius, kurio techninę pražangą lydėjo ir techninė pražanga „KKSC-99“ žaidėjų suoleliui. Tai leido „Stakliškėms“ išsiveržti į priekį, pakreipti rungtynes savo pusėn ir baigti jas turint 13 taškų persvarą – 69:82.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Prienų KKSC-99“: O. Aleksynas – 19 tšk., J. Davidavičius – 16 tšk., K. Chadakauskas – 13 tšk.

„Stakliškės“: M. Nenartavičius – 32 tšk., E. Keblikas – 23 tšk., A. Kaminskas – 11 tšk.

Techninėmis pražangomis nubausti: K. Chadakauskas, L. Vainikevičius ir „Prienų KKSC-99“ komandos suolelis.

„Pakuonis“ – „Jieznas“ 50:60 (13-19 10-5 7-22 20-14).

Turą baigė „Pakuonio“ ir „Jiezno“ komandų dvikova. Pirmoji rungtynių pusė buvo gynybinio plano krepšinis. Po nerezultatyvių dviejų ketvirčių krepšininkai į rūbinę išėjo, esant minimaliam vieno taško skirtumui, o tai žiūrovams žadėjo intrigą antrojoje rungtynių dalyje. Geriau varžovus analizuoti pasisekė „Jiezno“ krepšininkams, kurių žaidybinis planas pasiteisino, ir jie trečiąjį kėlinuką laimėjo 15 taškų. Žengus tokį žingsnį pergalės link, Jieznui teliko atsilaikyti ketvirtą kėlinuką ir nors pakuoniečiai sumažino „Jiezno“ persvarą iki 10 taškų, daugiau jiems nuveikti kažko ypatingo nepavyko, ir pirmenybių Naujokai naujus metus pasitiks be pergalių.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Pakuonis“: R. Tarcijonas – 15 tšk., V. Jarmala ir G. Gylys – po 10 tšk.

„Jieznas“: R. Žuromskas – 23 tšk., L. Žuromskas – 13 tšk., L. Pempė – 6 tšk.

„Pakuonio“ komandos suolelis nubaustas technine pražanga.

Karolis Abramavičius

Dalės Lazauskienės nuotraukos