Be tikėjimo nėra pasitikėjimo, prasmės ir misijos…

Kiekviena jubiliejinė sukaktis – tai paprasta, bet labai smagi dingstis sugrįžti atgal, prisiminti tai, kas padaryta, ir naujai kūrybiškai pažvelgti į savo darbą. Tegul ir nelengvą, bet širdžiai mielą ir daugeliui žmonių būtiną.

Šių metų gruodis kaip tik ir suteikia mums tokią progą – minime 70 -ąjį laikraščio gimtadienį. Būtent 1946 metų gruodžio 7 -ąją buvo išleistas pirmasis mūsų laikraščio pirmtako – „Naujo gyvenimo“ numeris. Gal kai kam šiandien ir atrodo, kad neverta šiandien prisiminti laikraščio steigimo datos, nes ji nukelia į sovietmetį, bet mes taip nemanome, nes tai – mūsų šaknys. Juo labiau, kad kiekvienas laikmetis savaip „degino“, bet visais laikraščio leidybos dešimtmečiais „Naujame gyvenime“ buvo drąsių ir principingų žurnalistų, gindavusių skriaudžiamą žmogų, kritikavusių įvairius veikėjus, kėlusių problemas.

Be to, ir dauguma mūsų, dabartinių redakcijos darbuotojų bei bendradarbių, atėjome dar į „Naują gyvenimą“. Atėjome jauni, čia išaugome, sutvirtėjome ir supratome, kad žurnalistika yra didžiulė vertybė, privilegija ir pareiga. Pareiga – sakyti tiesą, kad ir kokia ji bebūtų: galbūt vieniems priimtina, kitiems nelabai maloni. Pareiga nebūti abejingiems, nes be tikėjimo tuo, ką darai, nėra ir pasitikėjimo, nėra ir prasmės, nėra ir misijos. Tai – vertybės, kuriomis vadovaujamės ir „Gyvenimo“ kasdienybėje.

„Naujame gyvenime“ savo pirmuosius žingsnius žengė ir nemažas būrys šiandien nacionalinėje spaudoje ir televizijose dirbančių Lietuvoje žinomų žurnalistų. Daugelio iš jų atmintyje „Naujo gyvenimo“ redakcija išlikusi, kaip laisvės kūrybinėms erdvėms sala. Džiaugiamės, kad ir šiandieniniai Vilniaus bei Vytauto Didžiojo universitetų studentai savo praktikos vieta renkasi „Gyvenimą“.

Laikraščio gimtadienis – tai ne tik redakcijos šventė. Tai – visų mūsų: laikraščio bendradarbių, leidėjų, platintojų ir skaitytojų šventė. Sveikinu visus ir viliuosi, kad mūsų bendrystė tik tvirtės, kaip ir vis aukštyn stiebsis septyniasdešimtmečio proga „Gyvenimo giraitėje“ kartu pasodinti ąžuoliukai.

Ramutė Šimukauskaitė

