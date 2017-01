Renkasi visavertį, aktyvų gyvenimą, o ne buvimą tamsoje

Kiekvieną rudenį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo nariai susirenka apibendrinti nuveiktus darbus, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, padėkoti rėmėjams, aptarti ateities planus.

Tarp prioritetų – pagalba nariams

Spalio 11 dieną Prienų KLC surengtame ataskaitiniame susirinkime veiklos ataskaitą pristačiusi filialo pirmininkė Irena Karsokaitė pabrėžė, kad Prienų rajono ir Birštono savivaldybių neregiai ir silpnaregiai gyvena palyginti visavertį, įdomų, bendruomenišką, aktyvų, o ne tylų ir kitų nepastebimą gyvenimą tamsoje. Jie buriasi, keliauja, poilsiauja, dainuoja, lanko saviugdos užsiėmimus, domisi sveika gyvensena, sportuoja, stovyklauja prie jūros, mezga ryšius su likimo draugais, dalyvauja renginiuose.

Šiuo metu filiale yra 80 narių, iš jų 18 – darbingo amžiaus. Kadangi daugumą sudaro vyresnio amžiaus žmonės, turintys didelių specialiųjų poreikių bei gyvenantys kaimo vietovėse, pirmininkės teigimu, filialo aktyvas nemažai nuveikė, kad sumažintų socialinę jų atskirtį, padidintų savarankiškumą buityje, palengvintų gyvenimo namuose kokybę. Neįgaliųjų reikalų departamentui finansuojant, Prienų filialas visus metus vykdė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą ir teikė neregių socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugas. Filialas buria Prienų rajono ir Birštono savivaldybių gyventojus, todėl dėl veiklos programų finansavimo 2017 metais kreiptasi į abi savivaldybes ir laukiama įvertinimo.

LASS Prienų skyrius savo nariams padėjo apsirūpinti reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis (kalbančiais laikrodžiais ir telefonais, baltosiomis lazdelėmis, skysčio lygio rodytuvais, grotuvais ir kt.). Vyresnio amžiaus, sunkiai vaikštantys nariai aplankomi namuose, globos įstaigose, pasveikinami švenčių proga, su jubiliejais. Dviems filialo nariams skirta materialinė parama. Dar du nariai galėjo pasinaudoti sanatorine reabilitacija Palangoje, vienas dalyvavo dvi savaites vykusiame mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekte. Penkioliką asmenų, gaunančių mažas pajamas, pasiekia „Maisto banko“ parama.

Filiale teikiamos ir asistento paslaugos. Regėjimo negalią turintiems jis suteikia reikiamą informaciją, padeda užpildyti įvairius dokumentus, palydi į viešąsias įstaigas. Praėjusiais metais suburta savipagalbos grupė, kurios užsiėmimų metu, padedami psichologės, grupės nariai padeda vieni kitiems įveikti nepasitikėjimą, spręsti gyvenimiškas problemas, pozityviau žvelgti į gyvenimą.

Skatina aktyvumą ir užimtumą

Prienų sveikatos biuro darbuotojos filialo nariams skaito paskaitas apie sveiką mitybą, tikrina gliukozės kiekį kraujyje, veda mankštos pamokėles. Kasdienį darbą paįvairina garsinės knygos. Jų mylėtojai, susibūrę į klubą „Gyvenimo spalvos“, ne tik klausosi įgarsintų knygų, bet ir jas aptaria, diskutuoja. Kai kuriems nariams knygos vežamos į namus. Jomis aprūpina Lietuvos aklųjų bibliotekos, šiemet mininčios 50 metų veiklos sukaktį, Kauno filialas. Šiuo metu bibliotekos skaitytojai gali rinktis iš daugiau kaip 450 tūkst. leidinių, tarp kurių – per 5400 skirtingų garsinių knygų.

Filialo nariai, susibūrę Švietimo centro patalpose, gali leisti laisvalaikį šaškių būrelyje „Mintis“. Keletas aktyvesnių narių dalyvauja kasmet Zelvos poilsiavietėje vykstančiame LASS lengvosios atletikos kroso čempionate. Šiemet šiose varžybose Danutė Laurinavičienė iškovojo pirmą vietą, Vanda Jarmalienė – trečią vietą. Šias sportiškas moteris susirinkusieji pasveikino plojimais.

Per saviveiklą plečia bičiulių ratą

Ypatingą vietą silpnaregių gyvenime užima saviveikla. Į meno mėgėjų kolektyvą „Puriena“ (vadovė O. Matusevičiūtė) buriasi ne tik turintieji regėjimo sutrikimų, bet ir sveikieji. Jie džiaugiasi galėdami naudotis kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, jose repetuoti, rengti kūrybines popietes ir susitikimus su kitų rajonų neregiais.

Mišrus ansamblis per metus surengė net 12 koncertų, giedojo šv. Mišiose, pristatė programą Lenkijoje, Žagariuose, dalyvavo romansų vakare „Ilgesio dainos“ Prienuose, tarprajoniniame partizanų dainos konkurse, meninės raiškos ir kūrybos festivalyje – konkurse „Aš muzika, daina ir meile dalinuos“, koncertavo įvairiuose renginiuose ir šventėse, ligoninėse, globos namuose.

I.Karsokaitė dėkojo Prienų rajono savivaldybei už tai, kad filialo narių išvykoms skyrė mikroautobusą. Renginio svečias – meras Alvydas Vaicekauskas, pagyręs silpnaregių draugiją už matomus darbus ir sutelktumą, pažadėjo, kad savivaldybės gautu autobusiuku, kuris pritaikytas neįgaliesiems, galės naudotis ir filialo nariai. Akivaizdu, kad transporto priemonės prireiks, nes Prienų silpnaregių bičiulių ratas kasmet plečiasi, jie kviečiami koncertuoti į kitus miestus, rengia atsakomuosius vizitus.

Jau penkerius metus tęsiasi draugystė su Suvalkų krašto neregiais. O šiame ataskaitiniame susirinkime svečių teisėmis dalyvavo gausus būrys lietuvaičių iš Suvalkų miesto. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė buvo laiminga, užmezgusi ryšius su prieniečiais, o choro „Ančia“ dalyviai (vadovas Vytautas Batvinskas) džiaugėsi susipažinę su meno mėgėjų ansamblio „Puriena“ nariais ir galėdami pristatyti mūsų krašte negirdėtas ir dažnas lietuvių liaudies dainas, prabilti į lietuviškąją klausytojų auditoriją suvalkietiška tarme. Abiejų kolektyvų surengtas koncertas tapo labai prasminga kūrybinio bendradarbiavimo įžanga. Juolab kad atgarsiai apie šį susitikimą Lenkijoje pasklis per Suvalkų krašte leidžiamą laikraštį „Suvalkietis“ – renginyje dalyvavo ir jo eigą fiksavo redaktorius Kazimieras Baranauskas.

Jausti vienam kitą ir atskleisti vidines galias

Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro pirmininkas Egidijus Urna LASS Prienų filialo narius kvietė pasisakyti dėl organizacijos veiklos. Klausantis centro projektų koordinatorės Gretos Valkūnienės, filialo tarybos narės Irenos Jakšaitienės, narių Irminos Raguckaitės ir Danutės Šeškauskienės, ansamblio „Puriena“ vadovės Onutės Matusevičiūtės pagiriamųjų žodžių pirmininkei I. Karsokaitei, net nekilo abejonių dėl veiklos ataskaitos tvirtinimo – jai pritarta vienbalsiai. Nariai pirmininkei dėkojo už iniciatyvas, gebėjimą bendrauti su partneriais, gauti paramą, sudarytas sąlygas užsiimti įdomia veikla, už gyvenimiškus patarimus, rastus sprendimus sunkiose situacijose. Itin jaudinanti buvo jauno neregio Tado Matusevičiaus padėka – lydimas pirmininkės rūpesčio, drąsinamas, skatinamas, jis užaugo, subrendo, žengė pirmuosius savarankiško gyvenimo žingsnius, įgijo darbinių įgūdžių, o prieš metus ir vedė. Su žmona Viktorija įsikūrė Prienuose, bute, kuriam įsigyti gavo valstybės paramą. Tadas – pavyzdys neįgaliesiems, kad reikia būti savo gyvenimo vairininku, o ne stebėtoju.

E.Urna susirinkusiems priminė, kad šiais metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga mini 90 metų veiklos sukaktį. Jo teigimu, už tai, kad pavyko įveikti visuomenės neigiamą nusistatymą neįgaliųjų atžvilgiu, reikia padėkoti šios sąjungos įkūrėjui Pranui Dauniui, pradėjusiam naują erą aklųjų gyvenime. Šiandien dauguma neregių ir silpnaregių yra organizuoti, išsilavinę, gali dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje, mokslinėje veikloje ir politiniame gyvenime, valdžios institucijos atsižvelgia į jų specialiuosius poreikius, remia integracijos programas. Neregių golbolo komanda, Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse iškovojusi auksą, tik patvirtina, kokį neatskleistų galimybių ir dvasinį potencialą turi neįgalieji.

Sąjungos 90 -mečio proga E.Urna už ilgametį darbą padėkojo tiflopedagogei Elenai Lilijai Keršienei, padėka garbaus amžiaus moteriai bus įteikta namuose.

Dalė Lazauskienė