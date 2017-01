Pieno gamintojai su perdirbėjais susėdo prie vieno stalo diskusijoms

Savaitės pradžioje Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos nariai, susitikę su pieno perdirbimo įmonių vadovais, aptarė aktualiausias problemas.

Mažėja karvių, pieno ir ūkių

Pirmiausia buvo aptarta situacija Lietuvos ir pasaulio pieno rinkose, tikslinio ES ir nacionalinio biudžeto parama pieno gamintojams, pieno supirkimo kainų tendencijos ir kiti klausimai.

LPGA valdybos pirmininkas Jonas Vilionis apgailestaudamas pranešė, kad nors pasaulinėje rinkoje pieno kiekis didėja, Lietuvoje ūkininkų bandos sumažėjusios beveik dviem tūkstančiais karvių, primelžiama 4 proc. mažiau pieno, iš pieno gamybos sektoriaus jau pasitraukę apie 600 ūkių, o kai kurie ūkininkai jau neberuošė pašarų artėjančiai žiemai, vadinasi, iki žiemos išparduos karves.

Nors liepos – rugpjūčio mėnesiais pieno supirkimo kaina šiek tiek padidėjo (0,5 – 1 ct/l), J.Vilionio manymu, savo ketinimus – netiekti pieno vienai, mažiausiai mokančiai, pieno perdirbimo įmonei, reikia įgyvendinti.

Jo manymu, būtina sušaukti pieno gamintojų suvažiavimą ir įvertinti šios Vyriausybės darbą. Taip pat jis siūlė susitikti su partijų, ketinančių patekti į Seimą, atstovais ir išsiaiškinti jų nuostatas pieno gamintojų atžvilgiu bei reikalauti, kad būsimoji Vyriausybė nepaskirtų žemės ūkio ministro, jei jo kandidatūrai nepritars žemdirbiškos organizacijos.

ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininko Naglio Narausko teigimu, pieno rinką Lietuvoje veikia ne tik 2014 m. prasidėjusi krizė, bet ir situacija Lenkijos bei visos ES pieno rinkoje.

Jo duomenimis, birželio mėnesį pieno Europoje buvo primelžta mažiau nei per tą patį mėnesį 2015 m. ES pieno gamyba mažėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje, Švedijoje, Slovakijoje, Portugalijoje, didėja – Latvijoje ir Estijoje. Tačiau pieno supirkimo kainos smukimo lyderė yra Lietuva, kur kaina sumažėjo net 53 proc., kai ES vidurkis – 37 proc.

– Mes, kaip šalis, konkurencijos neatlaikome, – teigė N.Narauskas. – Didžiausia problema, kad mes nesame kooperuoti, nes pieno gamintojas turėtų būti pajėgus ir perdirbti. Tai rodo ir perdirbėjų gaunamas pelnas, – kalbėjo N.Narauskas. – Nuo kiekvieno perdirbto pieno litro perdirbėjai pernai gavo po 1,2 cento pelno.

Pasak N.Narausko, ar augs pieno kainos ir toliau, priklausys nuo to, kiek Europoje atsiras sumažinusiųjų gamybą ir pasinaudojusiųjų kompensacijomis, taip pat ir nuo to, ar atsigaus Azijos rinka.

Dar rugsėjį pieno gamintojus turi pasiekti tikslinė ES ir valstybės parama – 25 milijonai eurų. Tačiau Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas abejojo, ar tikrai visi pinigai taip greitai pasieks ūkininkus. Buvo planuota, kad pieno gamintojai už parduotą pieną gaus po 3 ct/kg.

Pieno perdirbėjai priklausomi nuo eksporto

Į susitikimą su pieno gamintojais atvyko visų penkių pieno perdirbimo įmonių atstovai: AB „Rokiškio sūris“ paruošų direktorius Evaldas Dikmonas, AB „Pieno žvaigždės“ žaliavų pirkimo direktorius Algimantas Paspirgis ir jo pavaduotojas Adomas Zdanavičius, Lietuvos pienininkų asociacijos (LPA) „Pieno centras“ direktorius Egidijus Simonis, AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius Rimas Bertašius, UAB „Marijampolės pieno konservai“ Žaliavų skyriaus viršininkė Rita Maurušaitienė.

Pasak LPA PC direktoriaus E.Simonio, prognozuoti, kas bus po mėnesio, ar pusantro, neįmanoma, nes nežinia, kas įvyks pasaulinėse pieno rinkose, kaip ir nuspėti, kokia bus pieno supirkimo kaina lapkritį ar gruodį. Jo teigimu, itin sudėtinga situacija buvo prieš pora mėnesių, kai įmonių sandėliuose gulėjo 300-400 procentų pardavimui paruoštų produktų, nes nebuvo kur jų parduoti. Šiuo metu pieno rinkos atsigauna.

– Didžiausia problema Lietuvoje – smulkūs pieno ūkiai. Reikia mokytis iš Lenkijos, Latvijos ir Estijos ūkininkų, kurie mus aplenkė, įgyvendinę ūkio bandų ir produktyvumo didinimo programas. Ūkių efektyvumą rodo ir ūkio dydis. Lietuvoje vidutinis ūkis – 6 karvės (Europos vidurkis – 62), – kalbėjo E.Simonis.

Buvo priminta, kad Lietuvoje sunaudojama tik apie 60 procentų perdirbamo pieno, o, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vokietijoje – per 90 proc. Todėl Lietuvos pieno perdirbėjai yra labai priklausomi nuo eksporto: kai eksportas nuostolingas, didėja pieno produktų kaina Lietuvoje.

Anot AB „Pieno žvaigždės“ žaliavų pirkimo direktoriaus A. Paspirgio, pieno supirkimo kainos didėja, nes didėja konkurencija, tačiau staigus kainų didėjimas – nėra gerai, nes netrukus kainos gali pradėti staigiai mažėti.

AB „Rokiškio sūris“ paruošų direktorius E.Dikmonas tvirtino, kad Lietuvoje bendrovė superka apie 65 proc. pieno, o likusius 35 proc. atsiveža iš Estijos. 85 proc. jų produkcijos – eksportuojama. Jau rugpjūtį, matydami, kad auga eksportas, padidino ir pieno supirkimo kainas, tai jau pajuto ir gamintojai.

UAB „Marijampolės pieno konservai“ atstovės R.Maurušaitienės teigimu, bendrovė eksportuoja 98 proc. savo produkcijos, kurią gamina tik iš lietuviško pieno.

UAB „Agrokoncerno grupė“ ekonomikos direktorius Egidijus Šileika džiaugėsi, kad pirmą kartą prie bendro stalo susėdo pieno gamintojai ir supirkėjai. Jam kilo klausimas, kam yra naudinga, kad šie pieno sektoriuje dirbantys žmonės yra skirtingose barikadų pusėse.

Nors šiame susitikime ir nebuvo pasiekta jokių konkrečių rezultatų, tačiau, kaip pastebėjo keletas posėdžio dalyvių, „pirmiausia mes – pieno gamintojai ir supirkėjai – privalome vienas kitą girdėti, turime kalbėti ir ieškoti bendrų „taškų“ bei siekti, kad būtų priimami visiems naudingi įstatymai“.

Laima Duoblienė